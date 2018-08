Začal sa štrajk pilotov Ryanairu, najväčší v histórii aerolínií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. augusta (TASR) - V skorých ranných hodinách v piatok sa začal štrajk pilotov leteckej spoločnosti Ryanair. Ide o najväčšiu 24-hodinovú protestnú akciu v histórii aerolínií. Ryanair musel v dôsledku toho v celej Európe zrušiť 400 z 2400 pravidelných letov, teda zhruba šestinu.Štrajky zasiahli približne 55.000 cestujúcich, a to v období, keď vrcholí letná dovolenková sezóna. Najviac postihnutí boli zákazníci v Nemecku, kde bolo zrušených 250 letov, čo sa dotklo 42.000 klientov. Do štrajku sa zapojili aj piloti v Belgicku, Švédsku, Írsku a Holandsku.Dotknutí cestujúci mali možnosť vybrať si bezplatnú zmenu termínu ich letu alebo vrátenie peňazí. Iné kompenzácie najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe cestujúcim neposkytnú.Jediné letisko v Nemecku, kde štrajk lety Ryanairu nezasiahnu, je Karlsruhe/Baden-Baden. Tamojší piloti sa k akcii nepripojili.Štrajk sa začal v Nemecku o 3.01 h SELČ a skončí sa v sobotu (11.8.) o 2.59 h SELČ.Piloti žiadajú nové zmluvy, ktoré budú zahŕňať lepšie platobné aj pracovné podmienky.Ryanair vo svojom vyhlásení vo štvrtok (9.8.) večer uviedol, že urobil všetko pre to, aby minimalizoval rušenie letov. Vedenie aerolínií označilo štrajk zaa vyzvalo odbory, aby pokračovali v rokovaniach.Ryanair uznal odborové zväzy pilotov len vlani na jeseň, počas rokovaní o odvrátení predchádzajúcej hrozby štrajkov.Minulý mesiac pritom dva dni štrajkovali jeho posádky v Portugalsku, Španielsku a Belgicku, čo spôsobilo zrušenie 600 letov.