Začal súdny proces so ženami, ktorým sa nevydaril teroristický útok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. septembra (TASR) - V Paríži sa v pondelok začal súdny proces so skupinou piatich žien - džihádistiek, obvinených z neúspešného pokusu o teroristický atentát spred troch rokov v blízkosti katedrály Notre-Dame. Uviedla to tlačová agentúra Belga.Belga pripomenula, že prípad sa skončil päťdňovým prenasledovaním útočníčok, pričom došlo aj k útoku nožom na policajta. Päť žien čelí obvineniu, že boli súčasťou džihádistického komanda inšpirovaného propagandou radikálnej moslimskej skupiny Islamský štát (IS). Podľa médií súdny proces odhalil aktívnu úlohu žien v rámci džihádu, svätej vojny moslimov proti neveriacim. Obvinené boli pripravené páchať útoky na území Francúzska, keď sa už nedostali do Sýrie alebo Iraku, kde Islamský štát pred troma rokmi viedol konkrétne bojové operácie.Ide o prvý prípad, keď francúzska justícia súdi päť žien pre aktivity spájané z terorizmom.Päť obžalovaných žien má v súčasnosti 22 až 42 rokov. Podľa vyšetrovateľov sa v septembri 2016 chystali spáchať ozbrojené útoky na základe pokynov Rachida Kassima, člena IS, ktorý pravdepodobne zomrel pri bojoch v Iraku. Súdna obžaloba sa týka aj Kassima.V noci z 3. na 4. septembra 2016 - po tom, ako skupina žien zaslala videonahrávku Kassimovi - dve z obvinených žien, Ines Madaniová a Ornella Gilligmannová, zaparkovali auto pred reštauráciami neďaleko katedrály Notre-Dame. Auto značky Peugeot 607 naložili šiestimi plynovými bombami. Auto postriekali motorovou naftou a hodili naň zapálenú cigaretu. K očakávanému výbuchu však nedošlo vzhľadom na slabú zápalnosť nafty.V apríli tohto roku bola Ines Madaniová odsúdená na osem rokov väzenia v inom prípade - za navádzanie mladých moslimov, potenciálnych džihádistov, na odchod do Sýrie alebo na páchanie útokov vo Francúzsku a Belgicku, čomu sa podľa úradov venovala v období od marca 2015 do júna 2016.Koniec súdneho konania týkajúceho sa nevydareného útoku pri Notre-Dame je naplánovaný na 11. októbra.