VÝBUCH V RAKÚSKOM SUPERMARKETE: Zranených je deväť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. septembra (TASR) - Deväť ľudí utrpelo v pondelok zranenia pri explózii v supermarkete v juhorakúskej obci St. Jodok am Brenner. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Po výbuchu v supermarkete v obci ležiacej medzi Innsbruckom a hranicou s Talianskom vypukol v budove požiar. Miestna záchranná služba uviedla, že nik neutrpel také zranenia, ktoré by ho ohrozovali na živote.Polícia zatiaľ nevie, čo bolo príčinou výbuchu. Podľa denníka Tiroler Tageszeitung prvé správy naznačovali, že jeden z robotníkov možno zavŕtal do plynového vedenia.