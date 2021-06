Začala sa Konferencia o budúcnosti Európy, do diskusie sa môžu zapojiť aj občania členských štátov EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia vlád a parlamentov členských štátov Európskej únie, zástupcovia odborov a občianskej verejnosti sa v sobotu zišli na úvodnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy . Cieľom stretnutia zhruba 400 delegátov je špecifikovať účel a očakávania, ktoré by mala iniciatíva priniesť. Do diskusie môžu vstúpiť aj občania členských štátov únie.Pre tento účel Európsky parlament (EP) vytvoril mnohojazyčnú digitálnu platformu. Konferencia sa bude venovať rôznym témam, od problematiky právneho štátu, demokracie a bezpečnosti, až po otázky súvisiace so zmenu klímy alebo digitálnou transformáciou. Konečný výsledok Konferencie by mal byť známy v polovici budúceho roka počas francúzskeho predsedníctva v EÚ.Plenárne zasadnutie Konferencie tvorí 108 zástupcov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady - dvaja za každý členský štát, a traja zástupcovia Európskej komisie, ako aj 108 zástupcov zastúpených rovnomerne zo všetkých národných parlamentov a občanov.