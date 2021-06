V Európskej únii prekvitá obchod s ľuďmi, polícia identifikovala stovky možných obetí

Rozložili medzinárodnú skupinu

Kontroly vykonávali aj na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Počas medzinárodnej policajnej akcie Joint action days (JAD) pod záštitou Europolu identifikovali 442 možných obetí obchodovania s ľuďmi. V statuse na sociálnej sieti to uviedla Polícia Slovenskej republiky. Do akcie sa zapojili všetky členské krajiny Európskej únie (EÚ) aj Švajčiarska konfederácia a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.Okrem identifikovania možných obetí obchodovania s ľuďmi policajti začali vyšetrovanie 130 nových prípadov, v ktorých existuje podozrenie na spáchanie takéhoto činu. Akcia trvala od 31. mája do 6. júna.Príslušníci národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii pomohli v rámci akcie rozložiť medzinárodnú organizovanú skupinu. Tá nelegálne pašovala vietnamských štátnych príslušníkov do Európy, kde boli následne mnohí z nich pracovne vykorisťovaní.Išlo o koordinovaný zásah policajných zložiek na Slovensku aj v zahraničí, pričom v SR policajti vykonali tri domové prehliadky a v Bratislave zadržali 50-ročnú ženu, ktorá je považovaná za hlavnú organizátorku organizovanej skupiny na Slovensku. Zadržanú ženu po procesných úkonoch prevzali prezidiálni pátrači, s cieľom zabezpečiť jej prítomnosť na ďalších úkonoch v Nemecku.Na Slovensku boli počas JAD vykonávané kontroly na celom území krajiny. Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície spolu s inšpektormi práce skontrolovali 31 firiem na miestach, kde existuje predpoklad výskytu obetí pracovného vykorisťovania. Skontrolovali spolu 452 osôb, z toho 187 cudzincov pochádzajúcich najmä z Ukrajiny, Srbska a Vietnamu. Počas kontrol našli 26 nelegálne zamestnávaných osôb.Polícia konštatuje, že akcia opätovne potvrdila výskyt obchodovania s ľuďmi na celom území EÚ, a to aj na miestach, na ktorých na to nemusí byť prvotný predpoklad. Ľudí vyzýva, že ak disponujú informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi, môžu kontaktovať bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.