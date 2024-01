Začala sa prezidentská volebná kampaň 2024

Začala sa volebná kampaň pred prezidentskými voľbami. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani. Kampaň sa začína dňom vyhlásenia termínu volieb v Zbierke zákonov SR a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.





"Kandidát na prezidenta SR môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb," píše sa v zákone. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť.Zákon tiež spresňuje, že ak sa politická propagácia, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.Za náklady na volebnú kampaň sa podľa zákona považuje "súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej propagácie, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou".Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.Kandidáti môžu podľa zákona prijať dary na kampaň iba od fyzickej a právnickej osoby s trvalým pobytom či sídlom v SR, a tiež od politickej strany registrovanej na Slovensku. Dary nemôže prijať od štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, ale ani od občianskeho združenia, nadácie či neziskovej organizácie a verejnoprávnej inštitúcie.Každý kandidát má aj povinnosť viesť osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia, hodnoty a identifikačných údajov darcu. Evidenciu musí zverejniť na svojom webe a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Rezort ju následne sprístupní aj verejnosti.