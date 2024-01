Ruská volebná komisia zaregistrovala do prezidentských volieb kandidáta komunistickej strany

9.1.2024 (SITA.sk) - Ruská štátna volebná komisia v utorok zaregistrovala kandidáta Komunistickej strany Ruskej federácie do marcových prezidentských volieb, v ktorých sa postaví proti terajšiemu vodcovi a v podstate jasnému víťazovi Vladimirovi Putinovi . Nikolaj Charitonov sa pridal k ďalším dvom kandidátom, ktorých do volieb schválili minulý týždeň.Kandidáti komunistickej strany zvyčajne získavajú druhý najvyšší počet hlasov, Charitonov však nepredstavuje výzvu pre Putina. Kandidoval proti nemu aj v roku 2004 a získal len 13,8 percenta hlasov. Charitonov je člen dolnej komory parlamentu a bol proti niektorým opatreniam Putinovej domácej politiky, ale nie je proti ruskej vojne na Ukrajine, poukazuje agentúra AP.Minulý týždeň volebná komisia schválila kandidatúru Leonida Sluckého z Liberálnodemokratickej strany Ruska a Vladislava Davankova zo strany Noví ľudia. Obe ich strany do značnej miery podporujú v parlamente právne predpisy podporované Putinovou stranou Jednotné Rusko.V decembri volebná komisia odmietla prijať kandidatúru političky Jekateriny Duncovovej , ktorá vyzývala na mier na Ukrajine, odkazujúc na chyby v jej dokumentoch. Duncovová sa voči tomu odvolala, ale najvyšší súd jej odvolanie zamietol.Ruské prezidentské voľby sa uskutočnia