Začala sa rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre

Nitra 11. júna (TASR) – Príprava Univerzitného mosta v Nitre na rekonštrukciu sa začala. Zhotoviteľ stavby, ktorým je firma Strabag, prevzala stavenisko koncom mája, v súčasnosti začala s prípravou staveniska. V okolí rieky pri moste vzniká oplotenie a pribudnú tu unimobunky pre robotníkov. Zmeny zatiaľ pocítili chodci a cyklisti, pre ktorých už platia obmedzenia na Nábreží mládeže a Wilsonovom nábreží. Obmedzenia súvisia s prípravou staveniska. Postupne pribudnú aj obmedzené možnosti parkovania na Wilsonovom nábreží. Dopravné obmedzenia pre vodičov by sa mali začať až koncom augusta, po skončení poľnohospodárskeho veľtrhu Agrokomplex.upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek.Približne v polovici tohto mesiaca by sa mali začať práce na chodníku na moste, ktoré prinesú pre chodcov a cyklistov ďalšie obmedzenia. Počas rekonštrukcie samotnej vozovky, ktorá by sa mala začať posledný augustový týždeň, bude most uzavretý tak, aby vždy ostala jedna strana s dvoma pruhmi prejazdná. Jazdiť sa však po ňom bude jednosmerne. Úplná uzávierka mosta bude potrebná len na pár hodín v nočných hodinách. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca tohto roka.Univerzitný most funguje už od 60. rokov minulého storočia a za viac ako polstoročie sa na ňom robili iba kozmetické zásahy. Teraz sa bude rekonštruovať kompletne a vymeniť sa na ňom musí všetko, vrátane ložísk, skonštatoval Holúbek. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu viac ako 2,2 milióna eur. Zhotoviteľom prác je skupina dodávateľov Strabag PaIS, Strabag a Inpek Holding.