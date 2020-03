Začali s vyplácaním sociálnych dávok, dôchodcovia vo Svidníku dostali aj ochranné rúška

Zamestnanci úradu si povinne čerpajú dovolenky

Deti sa vzdelávajú online

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Svidník začalo v rámci opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu s distribúciou rúšok svojim zamestnancom, ale aj najohrozenejšej skupine - seniorom. Rúška pre nich zabezpečuje zadarmo. Radnica zároveň začala s vyplácaním sociálnych dávok priamo v teréne. Základné školy zase zabezpečujú domácu výučbu svojich žiakov prostredníctvom internetu.Ako agentúru SITA informovala PR manažérka mesta Kristína Tchirová, vedenie mesta niekoľko dní intenzívne pracovalo na zaobstaraní ochranných rúšok na tvár. V pondelok rozdali prvých 30 rúšok pre najviac ohrozených zamestnancov. „Rúška dostali mestskí policajti, terénni sociálni pracovníci, miestna občianska poriadková služba, opatrovateľky a úradníci klientskeho centra,“ skonštatovala Tchirová.V utorok dostalo mesto ďalších 500 nových rúšok, ktoré okrem týchto pracovníkov začali distribuovať aj sociálnym a terénnym pracovníkom.„V ďalšej várke v stredu očakávame ešte 800 rúšok, ktoré budeme ďalej rozdávať aj medzi najohrozenejšiu skupinu občanov, a to seniorov. Zvýšili sme bezpečnosť pracovníkov rozdaním dezinfekčných roztokov a najviac ohrození majú k dispozícii aj jednorazové rukavice,“ uviedla Tchirová.Ako dodala Tchirová, v utorok začalo mesto s vyplácaním sociálnych dávok. Radnica sa ich výplatu rozhodla riešiť v teréne priamo u poberateľov a zabezpečia ho pracovníci klientskeho centra, referátu sociálnych služieb a terénny pracovník. Mestský úrad vo Svidníku pracuje od pondelka v skrátenom režime do 12:00.Zrušil sa pružný pracovný čas a zamestnanci si povinne od stredy 18. marca budú čerpať dovolenky. „V súlade s odporúčaniami Ministerstva vnútra SR bude fungovať naďalej podateľňa úradu od 8:00 do 11:00 a všetci vedúci pracovníci sú telefonicky k dispozícii v bežnom pracovnom čase,“ uviedla Tchirová.V platnosti stále zostávajú aj prijaté pravidlá krízového štábu mesta Svidník. V rámci nich je od piatka 13. marca prerušené vyučovanie na školách v meste. Ako informovala PR manažérka mesta, základná škola na Komenského ulici vymyslela systém vyučovania prostredníctvom internetového portálu.„Vyučujúci už sú v kontakte so svojou triedou a takouto formou realizujú výučbu,“ uviedla Tchirová. Základná škola na Ul. 8. mája ponúka viaceré možností výučby.„Škola pripravuje samostatný odkaz Samoštúdium, kde si nájdu žiaci domáce úlohy pre každú triedu od vyučujúceho. Deti dostali úlohy na domáce samoštúdium, učitelia komunikujú aj e-mailovou poštou, čiastočne sa využíva aj portál Bez kriedy,“ vysvetlila PR manažérka mesta.Učitelia na Základnej škole na Karpatskej ulici dali pred odchodom deťom domáce zadania. „Zadávajú domáce úlohy a cvičenia prostredníctvom edupage.org a bezkriedy.sk alebo prostredníctvom skupiniek na facebooku. Na facebookovej a webovej stránke školy sú odkazy a linky na interaktívne cvičenia pre žiakov školy,“ dodala k zabezpečeniu výučby Tchirová.