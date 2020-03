Matovič chce, aby sa kotlebovci vo výbore ukázali. Sulík nazval smeráka Blahu „hanbou pre túto krajinu“

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 - Treba im dať výbor, nech sa ukážu, adresuje šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) a budúci premiér Igor Matovič výzvu kotlebovcom ohľadne rozdelenia miest predsedov parlamentných výborov pre opozíciu.„Osobne som za to, aby sme prestali s takým ostrakizovaním kotlebovcov. Treba im dať výbor, nech sa ukážu. Takýmto spôsobom im zoberieme čaro zakázaného ovocia,“ reagoval Matovič na otázku, či by mal byť niekto z poslancov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na čele niektorého z výborov parlamentu. Podľa Matoviča je na opozícii, ako si miesta šéfov výborov rozdelí.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík povedal, že je na diskusiu, kto bude predsedom výboru z ĽSNS. „Nesmie to byť človek, ktorý hádzal kocky po ženách, ktorý má kadečo potetované, ktorý sedel v base. To nie,“ uviedol Sulík.Za šéfa výboru by nevolil ani Ľuboša Blahu zo Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD). „Blaha je hanba pre túto krajinu,“ poznamenal. Sulík by do vedenia parlamentu nevolil ani šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Podľa Sulíka je dobré, že za podpredsedu parlamentu má zo Smeru-SD kandidovať Peter Pellegrini. „Jemu hlas dám,“ dodal šéf SaS.V parlamente práve rokujú šéfovia parlamentných strán o tom, ako sa rozdelia miesta vo vedení poslaneckej snemovne a kreslá predsedov výborov Národnej rady SR (NR SR). Koalícia chce ponúknuť opozícii, teda Smeru-SD a ĽSNS, miesta predsedov v siedmych výboroch, ďalších dvanásť kresiel predsedov si majú podeliť koaličné strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.