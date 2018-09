Začalo sa najväčšie športové podujatie v Európe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. septembra 2018 (WBN/PR) - Motivovať ľudí k pohybu, to je hlavným cieľom Európskeho týždňa športu, ktorý odštartoval na Slovensku a v ďalších 37 krajinách starého kontinentu počas uplynulého víkendu. V rámci týždňa športu zaregistrovali organizátori športových akcií na Slovensku už takmer 500 podujatí a ich počet stále rastie.Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum.Iniciatíva je reakciou na prieskum Eurobarometer z roku 2017, podľa ktorého je zapojenie sa Európanov do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. Takmer 60 % Európanov vôbec necvičí a nikdy, alebo takmer nikdy nešportuje. Slováci sa taktiež hýbu veľmi málo a dokonca takmer polovica vôbec necvičí a nešportuje."Týždeň športu je určený aj pre ľudí, ktorí nešportujú pravidelne, alebo nerobia žiaden šport, ale chcú si to vyskúšať a povzbudí ich k pohybu. Minulý rok som bol na konferencii k týždňu športu v Bruseli a tam som sa stretol s množstvom príbehov ľudí, ktorí zorganizovali vo svojom meste nejakú aktivitu, ktorá sa v meste udržala a povzbudila ľudí k aktívnemu pohybu. Je to pekná myšlienka," vyjadril sa jeden z ambasádorov týždňa športu, atlét Ján Volko.Organizátori športové podujatia na Slovensku registrujú na stránke www.tyzdensportu.sk . Samotný týždeň športu trvá od 23. do 30. septembra 2018. V rámci celoeurópskej kampane na podporu športu a pohybových aktivít sú ale registrované všetky podujatia, ktoré sa konali, alebo sa ešte len budú v termíne od 1. septembra do 15. októbra 2018. Registrácia nových podujatí je stále otvorená.Jednou z ambasádoriek týždňa športu je i slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Jana Dukátová, ktorá po materskej dovolenke len nedávno začala s tréningom na vode. "Je to môj druhý rok v úlohe ambasádorky. Vďaka materským povinnostiam sa viem ešte lepšie vcítiť do ľudí, ktorí majú zamestnanie a športujú len rekreačne. Tak, ako ja teraz vnímam tréningy, tak sa asi oni cítia, keď si po práci zatrénujú a večer sú vyčerpaní. Som veľmi rada, keď malá zaspí a ja si môžem dať strečing a ísť spať. Snáď sa do tejto akcie zapojí čo najviac ľudí."Zašportovať si môže každý, na výber je množstvo podujatí po celom Slovensku. Týždeň športu napríklad podporili i organizátori jedinečného medzinárodného festivalu jogy – UltimateFreedomYoga Festival, ktorý bude už najbližší víkend v Bratislave. "Takýto festival jogy na Slovensku ešte nebol. Máme celkovo 16 lektorov a lektoriek, väčšinu medzinárodných od Kanady až po Thajsko. Je určený pre všetkých cvičiacich, vrátane začiatočníkov. V programe máme 40 rôznych lekcií, workshopov a diskusií, takže každý si príde na svoje," povedala jedna z organizátoriek Miroslava Chovancová.Európsky týždeň športu vyvrcholí 29. septembra v športovom areáli FitCamp na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove podujatím #BeActive Night. Na jednom mieste si budú môcť mladí i starší vyskúšať rôzne pohybové aktivity a dokonca sa spolu s tanečníkom Lacim Strikom pokúsia vytvoriť slovenský rekord vo Flossdance. "Takéto pohybové akcie sú super, hlavne keď je to pre rodiny s deťmi. Ja osobne floss netancujem a nechávam si ho na akciu #BeActive Night, lebo sa ho chcem naučiť priamo tam, spolu s deťmi. Aby videli, ako sa ho učím. Som veľmi zvedavý, ako to dopadne a teším sa. Naozaj pozývam všetkých, aby sa pripojili. Bude to sranda. Vstup je zadarmo, zúčastniť sa môže úplne každý," dodal Laci Strike.