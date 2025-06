Zacharová: Lobing musí byť právne upravený samostatne, riadnym procesom a za účasti všetkých aktérov

Zahraničný agent

Neprešiel ani pozmeňovací návrh

27.6.2025 (SITA.sk) - Téma lobingu musí byť právne pripravená samostatne, riadnym legislatívnym procesom a za účasti všetkých relevantných aktérov. Uviedla to splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová . „Slovensko potrebuje modernú, spravodlivú a systémovú úpravu lobingu, ktorá sa bude týkať všetkých aktérov rovnako,“ upozorňuje Zacharová.Podľa splnomocnenkyne príprava nového, samostatného zákona o lobingu, ktorého návrh avizoval štátny tajomník Michal Kaliňák, má veľký potenciál priniesť modernú právnu úpravu rešpektujúcu princípy rovnosti, transparentnosti a právneho štátu.„Verím, že len spravodlivá, participatívna legislatíva, ktorá reflektuje aktuálny všeobecný vývoj, bude viesť k vzájomnej dôvere verejnosti v inštitúcie aj v samotný lobing ako legitímny a transparentný nástroj ovplyvňovania verejných politík,“ dodala Zacharová.Legislatívna úprava lobingu je na Slovensku diskutovaná viac než dve dekády. Impulz na jej opätovné otvorenie prišiel 27. marca 2024, keď bol do NR SR predložený poslanecký návrh zákona Adama Lučanského , ktorý okrem iného zavádzal označenie „zahraničný agent“ pre vybrané mimovládky.Neskôr Rada vlády SR pre mimovládne organizácie (MVO) ako poradný orgán vlády prijala na svojom zasadnutí uznesenie, ktorým odporučila vláde vyjadriť nesúhlas s návrhom zákona. V novembri 2024 bol k návrhu predložený pozmeňujúci návrh, ktorý vypúšťal označenie „zahraničný agent“, ale zavádzal úpravu lobingu výlučne vo vzťahu k mimovládkam. Ani tento návrh nezískal podporu - Ústavnoprávny výbor k nemu neprijal stanovisko.„Od začiatku som ako splnomocnenkyňa vlády zdôrazňovala potrebu zvyšovania transparentnosti MVO, v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií. Zároveň som však zásadne odmietala diskriminačný prístup, akým by bola úprava lobingu len pre jednu sféru bez toho, aby sa týkala aj ostatných subjektov pôsobiacich v legislatívnom procese,“ hovorí splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.