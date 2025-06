Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo nový územný plán mesta, pôvodný platí od roku 1976

Plán je aj v elektronickej podobe

Viac parkov a zelene

27.6.2025 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo nový územný plán mesta. Ako samospráva uviedla, ide o dôležitý strategický dokument, ktorý určí ďalší rozvoj metropoly východu v najbližších rokoch. Prináša jasné pravidlá pre územný rozvoj, bývanie, dopravu, verejné priestory aj ochranu životného prostredia. Návrh podporilo 34 poslancov, dvaja sa zdržali.Územný plán, ktorý platí v súčasnosti, vznikol pred temer polstoročím, v roku 1976, a už nezodpovedal súčasným, ani budúcim potrebám rozvoja mesta. „Nový územný plán je výsledkom dlhoročnej odbornej, intenzívnej a transparentnej prípravy, na ktorej sa podieľal spracovateľský tím Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ÚHA), domáci aj zahraniční odborníci z externého prostredia, ale aj verejnosť a rôzne organizácie a inštitúcie," uvádza mesto Košice.Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) zdôraznil, že ide o výsledok rokov analytickej práce, verejných diskusií a odborných konzultácií. Odráža potreby obyvateľstva, klimatické výzvy, hospodársku transformáciu aj demografický vývoj. „Územný plán je viac než len strategický a technický dokument. Je to priestorová vízia Košíc ako moderného, kompaktného a ekologického mesta. Mesta, ktoré chráni svoje prírodné dedičstvo, podporuje dostupné bývanie, zodpovednú dopravnú infraštruktúru a tvorbu kvalitného verejného priestoru,“ vyjadril sa Polaček.Mestské zastupiteľstvo dalo spracovateľskému tímu mandát na dokončenie rozpracovaného návrhu územného plánu do jeho finálnej podoby na sklonku roka 2022.Nový územný plán nadobudne platnosť na začiatku tohtoročného septembra, dovtedy platí pôvodný. „Konania začaté počas platnosti doterajšieho územného plánu, teda do 31. augusta 2025, sa dokončia podľa pôvodného územného plánu. To platí aj pre nadväzujúce konania, teda ak územné konanie začalo počas platnosti doterajšieho územného plánu, týmto pôvodným územným plánom sa budú riadiť aj následné stavebné konanie a kolaudačné konania (aj keď začnú až po 31. auguste). Konaním sa rozumie aj konanie stavebného úradu vo veci ohlásenia stavby, žiadosti o overenie projektu stavby, kolaudácie stavby," ozrejmilo mesto Košice.Nový územný plán je v porovnaní so svojim predchodcom modernejší, vyvážený, zrozumiteľný a pripravený pružne reagovať na budúce výzvy rozvoja mesta. Polaček zdôraznil, že prináša transparentné pravidlá pre obyvateľstvo, investorov aj samotnú samosprávu. „Vďaka elektronickej podobe sa každý môže pozrieť a zistiť, čo sa v jeho okolí môže najbližšie desiatky rokov diať či stavať,“ dodal.Nový územný plán navyšuje podiel parkov a zelene v meste o 50 percent, zároveň obmedzuje rozširovanie mesta a zástavby do prírody a kladie dôraz na rozvoj nevyužitých plôch. Zlepšenia prináša aj pre dopravnú infraštruktúru, podporuje cyklodopravu a peší pohyb, a ponecháva priestor aj pre nové električkové trate, napríklad na Sídlisko Ťahanovce.„Územný plán vznikol v spolupráci s domácimi aj medzinárodnými expertmi a jeho cieľom je vytvoriť jasný, čitateľný rámec pre investorov, obyvateľov aj samosprávu. Rešpektujeme historickú štruktúru mesta, ale aj potrebu modernizácie a flexibility v meniacich sa podmienkach,“ dodal Polaček.Pred schválením územného plánu prebehla rozsiahla komunikácia s verejnosťou, prekračujúca rámec zákonných povinností mesta. Spracovaných bolo vyše 1 700 pripomienok od obyvateľov, organizácií aj inštitúcií. Do dokumentu sa dostali dve tretiny z nich. Prebehla aj viac ako stovka verejných podujatí a stretnutí. Na tvorbe aktívne participovali aj starostovia mestských častí, mestskí poslanci, či odborná a široká laická verejnosť.„Schválením územného plánu sme Košice posunuli vpred k lepšej budúcnosti a ide o významný míľnik nielen z pohľadu súčasnosti, ale najmä budúcnosti. Mesto má obrovský potenciál a tento strategický dokument umožní jeho ďalšie rozvíjanie. Nový územný plán je výsledkom dialógu s verejnosťou, odborníkmi aj samosprávou. Verím, že vďaka nemu bude naše mesto zelenšie, dostupnejšie a pripravené na ďalší rozvoj, ale aj klimatické a spoločenské výzvy budúcnosti,“ uviedol hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp. Územný plán mesta Košice je zdigitalizovaný a možno sa k nemu dostať cez mobilnú aplikáciu.