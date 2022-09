Zachovajme si aj v tejto vypätej situácii kultúru, okomentoval Korčok svojho prípadného nástupcu

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí v demisii Ivan Korčok (nom. SaS) ešte nevie meno svojho nástupcu. Situáciu v súvislosti s novým ministrom nechcel komentovať.„Nebudem to komentovať. Zachovajme si aj v tejto vypätej situácii kultúru a do tej kultúry patrí to, že rozhodnutie je na hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . V momente, keď bude môj nástupca jasný, tak sa k nemu vyjadrím," povedal Korčok pred rokovaním vlády.