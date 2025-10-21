|
Utorok 21.10.2025
Meniny má Uršuľa
Denník - Správy
21. októbra 2025
Záchranár priznal únos študentky Sone, obvinenie zo znásilnenia odmietol – VIDEO
Na pôde Mestského súdu Bratislava I v utorok začal súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v ...
21.10.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I v utorok začal súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Obžalovaný sa pred senátom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa ja ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil.
„K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov. Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu.
Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do domu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiavali ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela v dôsledku skutkov okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.
Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou.
„Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky.
Sudca pre prípravné konanie ešte vo februári tohto roku vyhovel návrhu prokurátorky a vzal Iva P. do väzby. Dôvodom bola obava z úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti. Stalo sa tak po tom, čo bývalého záchranára Iva P. vo veci opätovne obvinili.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR konajúc v mene generálneho prokurátora v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR predtým vo februári rozhodol v sťažnostnom konaní o zrušení uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava z apríla 2024 o zastavení trestného stíhania Iva P., obvineného pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.
Zároveň prokurátor generálnej prokuratúry prokurátorke krajskej prokuratúry uložil, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Ústavný súd ešte v januári 2025 zrušil pôvodné rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré potvrdilo pôvodné zastavenie trestného stíhania Iva P. pre nepríčetnosť.
Z tohto dôvodu musel Krajský súd v Bratislave zrušiť rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý ešte v decembri minulého roku vyhovel návrhu prokuratúry a rozhodol o povolení obnovy konania v prípade Iva P. Ten sa vtedy nachádzal vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.
Ešte koncom apríla 2024 totiž bolo voči nemu z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.
Rozhodnutie sa opieralo o závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného s konštatovaním duševnej choroby v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Názory iných lekárov však následne vzbudili pochybnosti o pôvodnej diagnóze nepríčetnosti Iva P.
Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov.
Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.
Zdroj: SITA.sk
