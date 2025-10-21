Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Záchranár priznal únos študentky Sone, obvinenie zo znásilnenia odmietol – VIDEO


Tagy: obžalovaný Študentka Súdny proces Súdy Trestné stíhanie Únos Znásilnenie

Na pôde Mestského súdu Bratislava I v utorok začal súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v ...



Zdieľať
6751768db217b426413092 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I v utorok začal súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Obžalovaný sa pred senátom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa ja ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil.

V omámenom stave bola 25 hodín


„K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov. Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu.

Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do domu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiavali ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela v dôsledku skutkov okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.

Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou.

Vyhýbanie sa trestnému stíhaniu


Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky.

Sudca pre prípravné konanie ešte vo februári tohto roku vyhovel návrhu prokurátorky a vzal Iva P. do väzby. Dôvodom bola obava z úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti. Stalo sa tak po tom, čo bývalého záchranára Iva P. vo veci opätovne obvinili.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR konajúc v mene generálneho prokurátora v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR predtým vo februári rozhodol v sťažnostnom konaní o zrušení uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava z apríla 2024 o zastavení trestného stíhania Iva P., obvineného pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.



Zrušenie rozhodnutie Mestského súdu


Zároveň prokurátor generálnej prokuratúry prokurátorke krajskej prokuratúry uložil, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Ústavný súd ešte v januári 2025 zrušil pôvodné rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré potvrdilo pôvodné zastavenie trestného stíhania Iva P. pre nepríčetnosť.

Z tohto dôvodu musel Krajský súd v Bratislave zrušiť rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý ešte v decembri minulého roku vyhovel návrhu prokuratúry a rozhodol o povolení obnovy konania v prípade Iva P. Ten sa vtedy nachádzal vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.

Ešte koncom apríla 2024 totiž bolo voči nemu z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.

Študentku našli pred nemocnicou


Rozhodnutie sa opieralo o závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného s konštatovaním duševnej choroby v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Názory iných lekárov však následne vzbudili pochybnosti o pôvodnej diagnóze nepríčetnosti Iva P.

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov.

Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.


Zdroj: SITA.sk - Záchranár priznal únos študentky Sone, obvinenie zo znásilnenia odmietol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: obžalovaný Študentka Súdny proces Súdy Trestné stíhanie Únos Znásilnenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Maškarová je oficiálne prezidentkou Policajného zboru SR, jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority
<< predchádzajúci článok
Blanár v Luxemburgu informoval o slovenskej pomoci Ukrajine, témou bola aj situácia na Blízkom východe – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 