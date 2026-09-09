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09. septembra 2026

Záchranári v Nepále sa nevzdávajú ani po dvoch týždňoch. V tuneloch naďalej hľadajú preživších


Tagy: Nezvestní Obete Pátranie prívalové povodne

Pri záplavách v Nepále a Číne zahynulo viac ako 1 400 ľudí, ďalších 5 845 je nezvestných. Nádej záchranárom dávajú aj traja ľudia, ktorých sa podarilo vyslobodiť z tunelov. Nepálski záchranári ...



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nepal_floods_41824 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Pri záplavách v Nepále a Číne zahynulo viac ako 1 400 ľudí, ďalších 5 845 je nezvestných. Nádej záchranárom dávajú aj traja ľudia, ktorých sa podarilo vyslobodiť z tunelov.


Nepálski záchranári sa ani dva týždne po katastrofálnych záplavách nevzdávajú nádeje, že v tuneloch vodných elektrární nájdu ďalších preživších. Pátranie pokračuje po tom, ako sa z hlbokých tunelov podarilo zachrániť troch ľudí. Záplavy vyvolané zrútením horského ľadovca si od 26. augusta v Nepále a Číne vyžiadali viac ako 1 400 obetí a ďalších 5 845 ľudí je nezvestných.

„Záchranné a pátracie práce v tuneloch vodných elektrární Trishuli 3A, 3B a Chilime pokračujú,“ povedal agentúre AFP hovorca nepálskej armády Raja Ram Basnet.

Záchranári v piatok vyslobodili z hlbokých tunelov dvoch Nepálčanov a v sobotu jedného Číňana. Odvtedy však úrady nepotvrdili nájdenie ďalších preživších. Medzi nezvestnými sú stovky zahraničných občanov aj pracovníkov vodných elektrární.

Podľa nepálskeho úradu pre zvládanie katastrof sa v krajine našli telá 1 358 obetí a 5 326 ľudí je nezvestných. V Číne zahynulo 43 ľudí a ďalších 519 je nezvestných, uviedli tamojšie štátne médiá.

Katastrofu spôsobila 26. augusta vlna vody, bahna a trosiek podobná cunami, ktorá sa začala na čínsko-nepálskej hranici po zrútení horského ľadovca. Presná príčina jeho kolapsu zatiaľ nie je jasná. Klimatické zmeny však urýchľujú topenie ľadovcov vo svete a zvyšujú riziko podobných katastrof.

Nepál, prevažne vidiecka krajina s približne 30 miliónmi obyvateľov, prispel ku globálnym emisiám skleníkových plynov len malou mierou. Jeho vláda už upozornila, že obnova po katastrofe môže stáť miliardy dolárov.


Zdroj: SITA.sk - Záchranári v Nepále sa nevzdávajú ani po dvoch týždňoch. V tuneloch naďalej hľadajú preživších © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezvestní Obete Pátranie prívalové povodne
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