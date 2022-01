Záchranári varujú pred mimoriadne nepriaznivými podmienkami vo vysokohorskom prostredí, hľadali poľských turistov

Z túry sa nevrátili horolezci

Mladý snowboardista s otrasom mozgu

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr, že vo vysokohorskom prostredí takmer všetkých horských oblastí pretrvávajú mimoriadne nepriaznivé podmienky. Všetky výškové pásma sú pokryté tvrdým snehom a ľadom a hrozí veľké nebezpečenstvo pošmyknutia sa.Horskí záchranári preto odporúčajú použiť stúpacie železá a kompletný zimný výstroj, respektíve zvážiť pohyb v takýchto podmienkach. HZS o tom informovala na svojej internetovej stránke.Záchranári zasahovali na horách aj v sobotu 8. januára. Ráno smeroval záchranársky vrtuľník z Popradu k najvyššiemu vrchu Vysokých Tatier Gerlachovskému štítu. Už predchádzajúci deň sa odtiaľ nevrátili z túry traja poľskí horolezci, a tak bola hneď ráno spustená záchranná akcia. Z paluby záchranári prepatrávali možné oblasti, kde by sa horolezci mohli nachádzať.O súčinnosť bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR, ktorá pokračovala v ďalšom pátraní. Podľa posledných informácií bola pátracia akcia v sobotu prerušená. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Air – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.Záchranársky vrtuľník ATE sa vrátil späť na svoju základňu, pričom krátko potom letel na pomoc 12-ročnému chlapcovi, ktorý na Štrbskom Plese spadol na snowboarde a poranil si hlavu. Záchranári mu po pristátí na svahu poskytli primárne ošetrenie a následne bol mladý snowboardista s otrasom mozgu v stabilizovanom stave letecky prevezený do popradskej nemocnice.Leteckí záchranári v sobotu pomáhali aj v oblasti pod Končistou, kde uviazli štyria poľskí turisti so psom a pre náročné, zľadovatené podmienky sa nedokázali vrátiť späť, preto sa rozhodli zavolať o pomoc.Záchranársky vrtuľník vyviezol na určené miesto dvoch horských záchranárov a postupne pomocou palubného navijaka boli všetci štyria turisti z terénu evakuovaní a prevezení ku Sliezskemu domu. Keďže všetci boli bez zranení a nepotrebovali ďalší transport do zdravotníckeho zariadenia, odtiaľ už pokračovali samostatne.