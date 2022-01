Žilina hľadá nového konateľa technických služieb, kandidáti by mali mať päťročnú prax či ukončenú vysokú školu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ešte týždeň majú záujemcovia o pozíciu konateľa Technických služieb mesta Žilina (TSMŽ) čas na podanie prihlášok do výberového konania. Žilinská radnica vyhlásila konkurz na túto riadiacu funkciu po tom, čo doterajší konateľ Dušan Jantoš oznámil, že zo zdravotných dôvodov nebude môcť pokračovať vo výkone funkcie.„Kandidát na pracovnú pozíciu konateľa technických služieb by mal byť vysokoškolsky vzdelaný, mať minimálne päťročnú prax v riadiacej pozícii v oblasti riadenia stavebnej činnosť či správy verejného priestoru. Vhodný uchádzač by mal mať manažérske zručnosti, ekonomické a technické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti," priblížil základné predpoklady pre uchádzačov hovorca mesta Vladimír Miškovčík s tým, že uzávierka prihlášok je 16. januára.Ako ďalej doplnil, odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka vo výške od 2 200 eur mesačne. „Predpokladaný nástup nového konateľa do funkcie je k 1. marcu 2022, predtým však musí úspešného uchádzača schváliť mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí," upozornil Miškovčík.TSMŽ sú novou mestskou obchodnou spoločnosťou, do obchodného registra bola zapísaná v auguste 2021. Dôvodom jej vzniku bol dlhodobý zámer samosprávy na lepšiu správu verejného priestoru v meste, ktorú doteraz zabezpečovali viacerí externí dodávatelia. Podľa schváleného podnikateľského plánu sa bude firma v prvom roku svojho fungovania sústrediť predovšetkým na údržbu verejnej zelene. Ročné prevádzkové náklady firmy by mali dosiahnuť 1,23 milióna eur.