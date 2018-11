Záchranársku loď Aquarius nariadili zhabať pre problémy s odpadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. novembra (TASR) - Talianske justičné orgány nariadili zhabanie lode Aquarius, ktorú využívajú mimovládne organizácie pri zachraňovaní migrantov plaviacich sa do Európy cez Stredozemné more. Dôvodom je podozrenie z protizákonného obchodovania s odpadom nebezpečným pre ľudské zdravie, informovala v utorok tlačová agentúra ANSA, ktorej správu prevzala rakúska APA.Talianska prokuratúra začala v tejto záležitosti vyšetrovanie voči pracovníkom medzinárodnej humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF), ktorá prevádzkuje loď Aquarius spoločne s organizáciou SOS Méditerranée. Samotné plavidlo v súčasnosti kotví vo francúzskom Marseille.Prokuratúra v Catanii na Sicílii zistila, že v období od januára 2017 do mája 2018 bolo v Taliansku nezákonne zlikvidovaných celkove 24 ton odpadu z lodí Aquarius a Vos Prudence. Materiál, ktorý mohol byť zdrojom infekcií, posádky vyložili v talianskych prístavoch ako bežný, a nie ako nebezpečný odpad, uviedli vyšetrovatelia.Nebezpečným odpadom malo byť predovšetkým oblečenie, ktoré mali na sebe zachránení migranti. Organizácia MSF podľa talianskych orgánov ušetrila 460.000 eur, ktoré by vynaložila na jeho likvidáciu zákonným spôsobom. Tieto peniaze majú byť teraz stiahnuté z účtov MSF.Súčasná talianska vláda, ktorá vystupuje proti prijímaniu migrantov, sa dlhodobo snaží zabrániť ďalším plavbám lode Aquarius, pripomenula APA. Minister vnútra Matteo Salvini najnovšie nariadenie privítal.citovali ho tlačové agentúry.