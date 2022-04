Zachránia Fica premiéri štátov Únie a predsedníčka eurokomisie? Poslal im výzvu o posledných udalostiach (video)

Jeden veľký vred

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyfabrikované obvinenia

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico poslal výzvu predsedníčke Európskej komisie, ako aj jej členom, v ktorej má popisovať, čo sa na Slovensku udialo za posledných hodín v súvislosti s obvinením Roberta Fica, Roberta Kaliňáka Osobný list mal poslať aj premiérom členských štátov Európskej únie Úrad špeciálnej prokuratúry si mal podľa Fica obvinenia vymyslieť a podpis vyšetrovateľa sfalšovať. Obvinenie Fica, Kaliňáka, Bödöra a Gašpara považuje za absolútnu svojvôľu vládnej koalície. Informoval o tom na sobotňajšej tlačovej konferencii.„Som neuveriteľne prekvapený reakciou premiérov. Mal som dnes (23. apríla pozn. redakcie) už asi sedem telefonátov. Začínajú si uvedomovať, že asi len tak nedostávajú tieto informácie od svojich ambasád, aj od ľudí, ktorí charakterizujú situáciu na Slovensku, pretože to začínajú hodnotiť ako ohrozenie demokracie a právneho štátu," uviedol Fico.Rovnako kontaktoval najvýznamnejšie frakcie v europarlamente. „Dostala to aj frakcia socialistov, kde som osobne telefonoval so šéfom strany európskych socialistov," upresnil. „Začína to vyvolávať vážne pohoršenie, pretože si uvedomujú, že pokiaľ všetko, čo tam je napísané, je pravda, tak majú jeden veľký vred," informoval Fico s tým, že ním má byť Slovensko.Vládna koalícia sa podľa jeho slov rozhodla odstrániť z cesty každého, kto zavadzia, pričom je pripravená na tento účel použiť všetky metódy. A to „na základe vyfabrikovaných obvinení, ktoré spískal Lipšic spoločne s Matovičom . Potom prichádzajú na rad politici," dodal a ako príklad uviedol zbavenie poslaneckého mandátu Mariána Kotlebu v kauze šekov v hodnote 1488.Podľa Fica nešlo o žiaden násilný trestný čin, a ktorého podstata spočívala v tom, že dával ľudom peniaze v istej hodnote, ktorá mala vytvárať symboliku. Následne má na rad prichádzať opozícia, ktorá komentuje politické dianie na Slovensku. Následne majú prísť na rad novinárovi, a to v prípade zverejnenia informácií o daniach vysokopostavených politikov. „Urobia z vás Lipšicovi organizovanú zločineckú skupinu," podčiarkol predseda Smeru.