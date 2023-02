Zachránia moderné technológie naše zdravotníctvo?

O ITAPA:

7.2.2023 (SITA.sk) -Konferencia okrem najnovších technologických trendov v oblasti umelej inteligencie a robotiky otvorí aj citlivé témy slovenského zdravotníctva, akými sú optimalizovaná sieť nemocníc, neefektívna práca s dátami, či kríza v ambulantnom sektore.po úspešnom prvom ročníku, keď ju navštívilo viac ako 250 účastníkov, smeruje na stredné Slovensko práve vďaka spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v Martine. "Nebudeme hovoriť o zástupných témach, chceme hovoriť o tom, ako vieme podporiť inovácie, ako vieme efektívnejšie riešiť systémové problémy a kde na to vziať peniaze. Práve ITAPA je platformou, kde sa roky snažíme hľadať riešenia," vysvetľuje programový riaditeľ ITAPAProgram bude zaujímavý nielen pre inovatívne firmy, štátnu správu, ale aj manažment z nemocníc a najmä pre lekárov,dodáva.Prvý deň bude venovaný hlavne umelej inteligencii, ktorá práve teraz revolucionizuje zdravotníctvo. Lekárom pomáha diagnostikovať a hľadať optimálnu terapiu. Dokáže riadiť roboty, ale aj výrazne napomôcť zvýšeniu efektívnosti nemocníc. Okrem pomoci zdravotníkom, ktorých je čoraz menej, je tak táto oblasť aj veľkou príležitosťou pre inovatívne spoločnosti zamerané na jej vývoj a zdokonaľovanie. Zaujímavosťou budú aj live-streamové ukážky práce robota pri operácii.Prvý deň konferencie ukončíJe slovenské zdravotníctvo nedostatočne financované? Vie fungovať efektívnejšie aj pri obmedzenom rozpočte? Je možné ho optimalizovať a čo nám v tom bráni? V akom stave je optimalizovaná sieť nemocníc a ako sú v nich nastavené procesy? A čo ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nezanedbávame ich? Na tieto, ale aj ďalšie otázky odpovedia zaujímaví hostia vrátane ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.V úvode druhého dňa konferencie sa do horúceho kresla Michala Kovačiča posadí štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa a spolu s ďalšími hosťami budú diskutovať o tom? "Inovácie v zdravotníctve nie sú len chiméra. Na ministerstve spravíme maximum pre to, aby bolo inovácií v slovenskom systéme stále viac. Je to však široký ekosystém, ktorý k tomu musí prispieť, od kvalitného vzdelávania, cez poctivú vedeckú prácu až po podporu šikovných nápadov a ich transformáciu do reálnych riešení," hovorí Róbert Babeľa.Nasledovať budú diskusie kľúčových aktérov v zdravotníctve, predstaviteľov verejnej správy, zdravotnej starostlivosti, farmaceutického priemyslu, technologických spoločností, inovátorov, ale aj lekárov a vedcov. Diskusie sa budú venovať dátam v zdravotníctve a ich reforme, kybernetickej bezpečnosti, ale aj moderným technológiám a robotickým riešeniam v praxi.Podujatie uzavrieDiskutéri budú polemizovať nad otázkou ako nastaviť verejné obstarávanie v zdravotníctve tak, aby bolo rýchle a efektívne. Sme v zajatí nutnosti najnižšej ceny, alebo je nevyhnutné aplikovať aj kvalitatívne kritéria? Čo v prípade, ak je dostupná iba jedna jediná technológia? Ako sme na tom s transparentnosťou? Ako dokáže umelá inteligencia zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania? Odpovede na tieto otázky budú hľadať Juraj Tkáč z Únie profesionálov verejného obstarávania, ale aj zástupcovia Úradu pre verejné obstarávania Ondrej Kuruc z Ministertsva zdravotníctva SR.Nenechajte si ujsť dva dni odborných diskusií, inovatívnych nápadov a networkingu 15. a 16. marca 2023 v hoteli Impozant v Martine. Do 15.2. je možné registrovať sa s výhodnou 25% zľavou na https://www.itapa.sk/registracia-na-konferenciu-itapa-health-care-2023/ Informačný servis