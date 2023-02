Dodávky zbraní zo Západu predlžujú vojnu na Ukrajine a vťahujú NATO do konfliktu, tvrdí Šojgu

USA sa snaží predĺžiť konflikt

Ukrajina očakáva mobilizáciu

7.2.2023 (SITA.sk) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu obvinili Západ, že sa pokúša naťahovať tamojší vojnu na Ukrajine dodávaním ťažkých zbraní Kyjevu. Takéto kroky podľa neho vťahujú krajiny v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) do vojny, čo môže viesť k ďalšej eskalácii. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„USA a ich spojenci sa snažia predĺžiť konflikt tak dlho, ako je možné. S týmto cieľom začali dodávky ťažkých zbraní, otvorene vyzývajú Ukrajinu obsadiť naše územia,“ vyhlásil Šojgu počas stretnutia s predstaviteľmi ruskej obrany.„Vskutku, takéto kroky zahŕňajú krajiny NATO do konfliktu a môžu viesť k nepredvídateľným úrovniam jeho eskalácie. Skupiny ruských síl pokračujú v ničení všetkej výzbroje a techniky dodanej do Kyjeva, a to na trasách ich dodávky aj na bojových pozíciách,“ dodal. CNN upozorňuje, že tieto tvrdenia sa nedali nezávisle overiť.Šojgu sa takto vyjadril v čase, keď Ukrajina očakáva mobilizáciu pol milióna ďalších ruských vojakov v nadchádzajúcich mesiacoch. Predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj v rozhovore povedal, že „Rusko sa chystá zmobilizovať 300-tisíc až 500-tisíc ľudí, aby na jar a v lete 2023 vykonalo útočné operácie na juhu a východe Ukrajiny“.