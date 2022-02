Zachráňme čo sa dá, reťazec testuje nový systém proti plytvaniu jedlom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - "Robíme to preto, aby sme zeleninu a ovocie vhodné na konzumáciu nemuseli vyhodiť," povedala Martina Sujová z Lidl Slovenská republika.. Tak znie názov projektu, ktorý diskont od februára testuje vo vybraných predajniach. Lidl zákazníkom ponúkne trojkilové balenia rôzneho ovocia a zeleniny za prekvapivo nízku cenu 1 €. Reťazec chce týmto krokom bojovať proti plytvaniu potravinami.V papierových prepravkách sa nachádza mix rôzneho ovocia a zeleniny, ktoré doteraz nebolo ďalej možné predávať, no jeho kvalita je vysoká. Ide napríklad o mrkvu, pomaranče či zemiaky kde doteraz bolo potrebné pre jeden nevyhovujúci kus vyhodiť celé balenie. "Každá prepravka je iná, v niektorej sa nachádza veľa koreňovej zeleniny a zemiaky, v ďalšej zase jablká, mladá cibuľka a pomaranče. Naše zamestnankyne a zamestnanci ich priebežne napĺňajú ovocím a zeleninou, ktorých pôvodný obal bol poškodený, alebo ich vzhľad nie je stopercentný," povedala Martina Sujová, CSR špecialistka z Lidl Slovenská republika, a pokračovala: "Robíme to preto, aby sme zeleninu a ovocie vhodné na konzumáciu nemuseli vyhodiť."Špeciálne stojany nájdu zákazníci zatiaľ v bratislavských predajniach na Mamateyovej a Ametystovej ulici a tiež v nákupnom centre Vivo. V Lidli sa celkovo plytvanie potravinami nenosí. Diskont dlhodobo oddeľuje potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby a predáva ich s výraznou zľavou. Pred dvoma rokmi ich začal zákazníkom ponúkať v chladiacich regáloch v špeciálnych boxoch s označením "Potraviny bez viny! Zachráň nás, sme ešte dobré."Prostredníctvom optimalizácie sortimentu a procesov sa Lidlu snaží čo najviac zefektívniť objednávanie i predaj tovaru. Zároveň, diskont ročne predá v priemere státisíce kusov z každého produktu vo svojej ponuke a tie teda "nemajú čas" zostarnúť na pultoch.Informačný servis