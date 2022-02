Žilinkove výroky o obrannej dohode s USA sú podľa Remišovej nepríčetné, Čaputová alebo poslanci by mali podať návrh na jeho stíhanie

Mimo historickej reality

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Žilinka vyzval na neschválenie zmluvy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 - Vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová chce vo vládnej koalícii otvoriť diskusiu o disciplinárnom stíhaní generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ako informovala v tlačovej správe, návrh na stíhanie by podľa nej mali podať poslanci parlamentu alebo hlava štátu Zuzana Čaputová.Remišová tiež skonštatovala, že proti vyhláseniam generálneho prokurátora na adresu obrannej zmluvy s USA by sa mali ohradiť samotní prokurátori a Rada prokurátorov SR.„Vyhlásiť, že zmluva s vládou ZSSR o podmienkach sovietskych vojsk na území bývalého ČSSR bola výhodnejšia ako súčasná obranná zmluva je nepríčetné, mimo historickej reality, ale hlavne je to zneuctenie pamiatky obetí invázie v roku 1968. Zmluva so ZSSR bola podpísaná pred hlavňami tankov a invázia si v Československu vyžiadala viac ako 100 nevinných obetí," zdôraznila Remišová.Zároveň uviedla, že Žilinka zverejnil svoj postoj ako oficiálne stanovisko generálnej prokuratúry a na oficiálnej stránke tejto inštitúcie. To podľa nej znamená hrubé pošliapanie dôstojnosti generálnej prokuratúry a zaťahovanie samotnej inštitúcie a jej zamestnancov do „primitívneho politického boja".Generálny prokurátor Maroš Žilinka chcel vystúpiť v utorňajšej rozprave k obrannej dohode medzi SR a USA v parlamentne, poslanci mu to však neumožnili. Jeho prejav nakoniec prečítal podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Žilinka v prejave poslancov vyzval, aby zmluvu neschválili.„Slovenská republika na základe takejto právnej úpravy počas celej doby platnosti tejto dohody stratí úplnú kontrolu nad časťou svojho územia," vyhlásil Žilinka. Dohoda podľa neho umožní vstup a využívanie pozemkov a zariadení v súkromnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve štátu, samosprávnych krajov a obcí ozbrojenými silami USA a ich dodávateľmi, a to dokonca nad rámec dohodnutých zariadení a priestorov, na časovo neobmedzené obdobie a bez náhrady.„Slovenská strana nebude môcť vôbec ovplyvniť ani skontrolovať, aké vojenské zariadenia, aké typy a množstvo zbraní bude dovezené a umiestnené na území Slovenskej republiky," doplnil Žilinka.