Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nový rok
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. januára 2026

Záchranná akcia v nočných hodinách posledného dňa roka 2025, poľská turistka zablúdila na Babej hore – FOTO


Tagy: Horolezci Turistka záchranná akcia

V nočných hodinách posledného dňa roka 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Hasičského a záchranného zboru (HZS) od poľských kolegov z GOPR-u ...



Zdieľať
whatsapp image 2026 01 01 at 06.30.41 1 676x380 1.1.2026 (SITA.sk) - V nočných hodinách posledného dňa roka 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Hasičského a záchranného zboru (HZS) od poľských kolegov z GOPR-u žiadosť o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá zablúdila a uviazla na slovenskej strane Babej hory v oblastí známej ako Diablov stôl. Počas záchrany panovali veľmi nepriaznivé podmienky vrátane silného vetra, mrazu a sneženia.


Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, na pomoc vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka a Stredných Beskýd. Po príchode na miesto bola vyčerpaná turistka vyšetrená, zateplená a následne prevezená štvorkolkou a terénnym vozidlom HZS na Slanú vodu. Odtiaľ pokračovala do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranná akcia bola ukončená o 3:00 Nového roka.

Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť koordinovanej spolupráce horských záchranárov v regióne a potrebu dôkladnej prípravy turistov pred výstupmi v zimných podmienkach na slovenských horách.


Zdroj: SITA.sk - Záchranná akcia v nočných hodinách posledného dňa roka 2025, poľská turistka zablúdila na Babej hore – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Horolezci Turistka záchranná akcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fenomén rozdelenej spoločnosti nie je len problém Slovenska, tvrdí Raši – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nedovoľme politike prerastať do našich životov v takom rozmere, ako sa to v súčasnosti deje, vyzval Pellegrini – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 