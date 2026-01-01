|
Štvrtok 1.1.2026
Meniny má Nový rok
|Denník - Správy
01. januára 2026
Záchranná akcia v nočných hodinách posledného dňa roka 2025, poľská turistka zablúdila na Babej hore – FOTO
Tagy: Horolezci Turistka záchranná akcia
V nočných hodinách posledného dňa roka 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Hasičského a záchranného zboru (HZS) od poľských kolegov z GOPR-u ...
1.1.2026 (SITA.sk) - V nočných hodinách posledného dňa roka 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Hasičského a záchranného zboru (HZS) od poľských kolegov z GOPR-u žiadosť o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá zablúdila a uviazla na slovenskej strane Babej hory v oblastí známej ako Diablov stôl. Počas záchrany panovali veľmi nepriaznivé podmienky vrátane silného vetra, mrazu a sneženia.
Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, na pomoc vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka a Stredných Beskýd. Po príchode na miesto bola vyčerpaná turistka vyšetrená, zateplená a následne prevezená štvorkolkou a terénnym vozidlom HZS na Slanú vodu. Odtiaľ pokračovala do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranná akcia bola ukončená o 3:00 Nového roka.
Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť koordinovanej spolupráce horských záchranárov v regióne a potrebu dôkladnej prípravy turistov pred výstupmi v zimných podmienkach na slovenských horách.
