 24hod.sk    Z domova

01. januára 2026

Fenomén rozdelenej spoločnosti nie je len problém Slovenska, tvrdí Raši – VIDEO


Uplynulý rok bol rokom zásadných protikladov. Skonštatoval to v novoročnom prejave predseda Národnej rady SR Richard Raši. Podľa ...



67e54fd11c1e0045809636 676x451 1.1.2026 (SITA.sk) - Uplynulý rok bol rokom zásadných protikladov. Skonštatoval to v novoročnom prejave predseda Národnej rady SR Richard Raši. Podľa neho bol rok 2025 mozaikou silných ľudských príbehov aj vážnych zlyhaní, ktoré formovali náladu v spoločnosti. Zároveň Raši poukázal na vášňami bičovanú politiku, ktorá rozdeľovala ľudí.

Verejný priestor


Neznášanlivosť dominovala verejnému priestoru aj sociálnym sieťam,“ skonštatoval šéf parlamentu s tým, že pozitívne príklady života na Slovensku boli vytláčané na okraj. Dnes preto podľa neho čelíme výzve, aby sa politike vrátil jej pôvodný zmysel služby ľuďom a spoločnému dobru. „Urobiť z politiky priestor dialógu, slušnosti a hľadania riešení,“ skonštatoval Raši.

Fenomén rozdelenej spoločnosti pritom podľa Rašiho nie je výlučne slovenský problém. „Negatívne emócie posilňované sociálnymi médiami vidíme v celom svete,“ zdôraznil šéf parlamentu s tým, že nenávisť nerastie vo vákuu, ale jej živnou pôdou sú aj dlhodobo neriešené problémy.

Rozvoj Slovenska


Aj preto stojíme v roku 2026 pred výzvou hľadať rovnováhu. Chrániť sociálnu spravodlivosť a zároveň zodpovedne konsolidovať verejné financie,“ skonštatoval Raši.

Rozvoj Slovenska musí byť podľa Rašiho cieľom, ktorý presahuje politické rozdiely. „Žijeme v jednej krajine, je to náš spoločný domov,“ uviedol Raši. Traumou Slovenska podľa neho nie sú rozdielne názory, ale neschopnosť o nich diskutovať.

Zdroj: SITA.sk - Fenomén rozdelenej spoločnosti nie je len problém Slovenska, tvrdí Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

