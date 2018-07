Záchranná loď Aquarius v stredu opäť vypláva na more

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. júla (TASR) - Záchranná loď Aquarius, zameraná na pomoc migrantom, opäť vypláva v stredu do vôd Stredozemného mora medzi brehmi Líbye, Malty a Talianska. Podľa agentúry DPA to v pondelok uviedla charitatívna organizácia SOS Méditerranée, ktorej loď patrí.Prípad okolo plavidla vyvolal medzi európskymi krajinami v júni pobúrenie, keď talianska nová populistická vláda zakázala lodi s 629 migrantmi a utečencami na palube zachránených v Stredomorí vplávať do prístavu. Loď Aquarius napokon zakotvila v Španielsku.Podľa charitatívnych organizácii SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc (MSF) plavidlo odvtedy podlieha v Marseille kontrolám.Loď Aquarius je jednou z dvoch súkromných záchranných plavidiel, ktoré v Stredozemnom mori stále uskutočňujú operácie zamerané na pomoc migrantom vzhľadom na nárast obmedzení zo strany vlád európskych krajín.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) informovala, že pri pokusoch dostať sa cez hlavnú trasu cez Stredozemné more prišlo od začiatku tohto roka o život 1111 migrantov a utečencov. Vlani zaznamenali v rovnakom období 2239 obetí.Táto správa prišla v čase, keď celkový počet ľudí, ktorí sa pokúsili preplávať cez more do Európy, klesol z vyše 105.000 na menej ako 33.000. Humanitárne organizácie preto tvrdili, že obmedzenia týkajúce sa záchranných plavidiel viedli k zvýšeniu úmrtnosti.Medzitým Medzinárodná námorná organizácia pre DPA potvrdila, že Líbya rozšírila svoju pátraciu a záchrannú zónu mimo svojich teritoriálnych vôd. Krajina by tak v dôsledku toho bola v tejto oblasti zodpovedná za koordináciu záchranných operácií a tiež za rozhodnutia, kde zachránené osoby z lode vystúpia. OSN varovala, že migranti v Líbyi sú vystavení riziku zneužívania, pripomenula DPA.