Začína festival Rock pod Kameňom 2019

Ilustračná snímka. Foto: Agentúra Rockplus Production/Marian Mika Ilustračná snímka. Foto: Agentúra Rockplus Production/Marian Mika

Bratislava 31. júla – Fanúšikovia rocku si v týchto hodinách dávajú rande v Snine. Prvý augustový deň začína festival Rock pod Kameňom. V poradí 17. ročník privíta v rekreačnej oblasti Sninské rybníky domáce aj zahraničné rockové hviezdy. TASR informoval PR manažér Pavol Dráb.Počas troch dní od 1. do 3. augusta sa na festivale predstavia fínska heavy metalová skupina Beastin In Black, Max Cavalera s kapelou Soulfly, Arkona, Alestorm, Van Canto, Dynazty, Crastal, Viper, Steel Engraved, Black:N.Black, The Zoo, Motorband, Doga, Walda Gang, Horkýže Slíže, Bijouterrier, Dereš a ďalšie formácie.Jedným z headlinerov bude ruská formácia Arkona, ktorá je na scéne od februára 2002. Príde z Moskvy na čele so speváčkou Mashou Arkhipona. Ich štýl takzvaného pagan metalu si získal množstvo fanúšikov doma aj v Európe. V závere augusta sa kapela predstaví aj v Severnej Amerike. Na svojom konte majú sedem vydaných albumov, najnovší s názvom Chram vydali v januári 2018.