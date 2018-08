Začína sa 4. ročník antifašistického festivalu Povstanie pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 29. augusta (TASR) - Uctiť si všetkých, ktorí sa v minulosti aktívne zapojili do boja proti fašistickému režimu a šíriť hodnoty tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti. To je cieľom antifašistického festivalu Povstanie pokračuje, ktorého 4. ročník sa popoludní začína v Bratislave. Na Námestí SNP sa začne od 15.00 h bohatý hudobný a kultúrny program.uviedli organizátori.Festival je podľa nich čriepkom v mozaike, ktorá sa usiluje o dlhodobé budovanie antifašistického a solidárneho hnutia na Slovensku.píše sa v tlačovej správe.Na festivale zahrajú zahraničné i domáce kapely. Pozvanie prijala napríklad antifašistická kapela Los Fastidios z Talianska či kapela The Offenders, taktiež pôvodom z Talianska, ale žijúca v Nemecku, ktorej členovia hlasno vystupujú voči všetkým formám rasizmu, fašizmu či xenofóbie.Hlavným sprievodným programom na Námestí SNP bude Kuchyňa konfliktov (Conflict Kitchen), ktorá vznikla pred ôsmimi rokmi ako umelecký projektreštaurácie v americkom Pittsburghu. Jej cieľom bolo upozorňovať na konflikty, ktoré vo svete vedie USA, a tiež hovoriť o živote a kultúre v týchto krajinách spôsobom, ktorý by nereprodukoval polarizujúcu rétoriku politického establišmentu a zjednodušujúcu optiku masmédií.Iniciatíva Povstanie pokračuje vznikla v roku 2015 ako neformálne a nehierarchické združenie ľudí, ktorých spája spoločná myšlienka boja proti všetkým prejavom fašizmu, útlaku a snahám o diskrimináciu v politike a spoločnosti. Financie na festival a svoje ďalšie aktivity iniciatíva získava z dobrovoľných príspevkov počas benefičných akcií alebo využíva tzv. crowdfunding. Minulý rok bol festival Povstanie pokračuje ocenený cenou Most v kategórii Projekt roka, ktorú každoročne udeľuje Rada mládeže Slovenska.