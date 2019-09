Začína sa 49. schôdza parlamentu, v programe je 150 bodov a budú sa voliť aj kandidáti na sudcov

Partner štátneho občana Slovenskej republiky

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - V utorok o 13:00 sa začína 49. schôdza Národnej rady SR, v ktorej programe je 150 bodov. Poslanci vládneho Smeru-SD chcú, aby sa údaje o zamestnaní kandidátov na kandidačnej listine nezneužívali na propagáciu.Cieľom návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidačnej listine ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní a aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb.Predkladatelia tým chcú tiež dosiahnuť, aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve či združeniu.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce, aby homosexuálni partneri z tretích krajín mohli dostať u nás trvalý pobyt.Preto navrhujú zaviesť pojem partner štátneho občana Slovenskej republiky do zákona o pobyte cudzincov. Súčasný zákon obsahuje pojem partner, ale len vo vzťahu k občanom iných členských krajín Európskej únie.Poslancov zamestná aj niekoľko opozičných návrhov na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Novelizovať zákon chce Sme rodina, Ľudová strana Naše Slovensko, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti aj nezaradený poslanec Richard Vašečka.Zákonodarcovia prerokujú viaceré návrhy v druhom čítaní. Rozhodnú napríklad o tlačovom zákone od poslancov za stranu Smer-SD Dušana Jarjabka a Miroslava Číža. Tí chcú opätovne zaviesť právo na odpoveď, ako to bolo v zákone v roku 2008.Ako píšu v dôvodovej správe k návrhu novely, „týmto návrhom zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona.Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky.“Novela prešla do druhého čítania ešte vo februári, odvtedy sa z rokovania opakovane presúvala.Plénum na 49. schôdzi rozhodne aj tom, či sa od roku 2022 budú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly.Poslanci budú hlasovať tiež o tom, či sa nezdaniteľná časť základu dane od budúceho roka zvýši. Rokovať budú tiež o novele zo Slovenskej národnej strany, podľa ktorej má od budúceho roka klesnúť daň z príjmu právnických osôb na 15 percent.Poslanci vládneho Smeru-SD Robert Fico a Erik Tomáš chcú zmeniť postup určovania minimálnej mzdy. Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov.Slovenská národná strana chce zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Ich zrušenie bude mať na rozpočet dopad osem miliónov eur.V parlamentnej rozprave v prvom čítaní k návrhu novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska to uviedol poslanec za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Eduard Heger.„Zatiaľ sme sa nedozvedeli, z čoho to chcete zaplatiť. Ale tiež ma zaujíma, prečo predkladáte takýto návrh práve teraz, keď sa blížia voľby," pýtal sa v pléne opozičný poslanec. Podľa neho mohla SNS prísť s týmto návrhom hneď v prvý rok vládnutia. „Suma z hľadiska pomoci ľuďom je zanedbateľná, aj keď dôchodcov poteší asi každé euro," dodal Heger.Poslanci budú tiež voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Bude to už piata voľba. O post ústavného sudcu sa uchádza 16 kandidátov. Parlament má zvoliť ešte štyroch.