Začína sa desiaty ročník najväčšej potravinovej zbierky, zapojiť sa môžete aj pri online nakupovaní

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská katolícka charita štartuje desiaty ročník najväčšej potravinovej zbierky na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku. Od štvrtka 24. novembra do nedele 27. novembra sa môže zapojiť každý, kto daruje na účel zbierky nákup v obchodných domoch Tesco . Potraviny stačí po zakúpení odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou alebo dobrovoľníkom a zamestnancom charity. Online zbierka potrvá až do 23. decembra.„Pre tých, ktorí nevedia, čím majú prispieť, budeme mať pripravené vzorové balíčky potravín v rozličnej hodnote. Tie sa budú dať zaplatiť aj v rámci online nakupovania,“ informovala koordinátorka zbierky Vierka Vranková. Balíčky budú obsahovať hlavne rôzne druhy polotovarov, ako napríklad cestoviny, strukoviny, instantné polievky, omáčky na cestoviny, ryžu, ale aj hygienické potreby. Budú menšie i väčšie, aby mohol pomôcť aj človek s nižším príjmom, doplnila Vranková.Vlani sa podarilo vyzbierať 89 ton potravín, ktoré charita prerozdelila ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. Putovali aj do viac ako 300 zariadení, v ktorých sú opustené a zdravotne hendikepované deti, týrané ženy, osamelí či nevládni seniori.Vďaka potravinovej zbierke funguje napríklad aj Centrum pomoci človeku v Trnave, kde celoročne pripravujú raňajky pre ľudí, ktorí sa ocitli na ulici, alebo ktorým bezdomovectvo reálne hrozí. Ako vysvetlila Mária Altoffová, ide o motivačné raňajky, ktoré väčšinou pozostávajú z pečiva s nátierkou, jednoduchého cestovinového šalátu alebo instantnej polievky a teplého čaju. Do potravinovej zbierky sa zapojili aj trnavskí futbalisti. Družstvo Spartaka sa rozhodlo vyzbierať finančný obnos, za ktorý nakúpia potraviny pre účely zbierky.