Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislav, Bruno
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. marca 2026

Začína sa maturitný týždeň, žiaci budú písať test a sloh zo slovenčiny


Tagy: písomné maturity

Písomné maturity čakajú tento týždeň viac ako 42.000 maturantov zo 614 stredných škôl.



Zdieľať
Začína sa maturitný týždeň, žiaci budú písať test a sloh zo slovenčiny

Týždeň písomných maturít v utorok otvára externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Absolvuje ich 38.567 žiakov. To isté čaká 1634 maturantov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu maďarský jazyk a literatúra, uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Časť žiakov absolvuje v utorok maturitu aj elektronickou formou. „Je prihlásených viac ako 95 percent škôl a 6427 žiakov,“ priblížili z rezortu. Zároveň potvrdili, že žiaci prihlásení na elektronickú maturitu budú písať test na počítači v bezpečnom a stabilnom testovacom systéme, pričom budú mať počas celej skúšky k dispozícii aj papierový odpoveďový hárok ako zálohu. Ako doplnili, v prípade technických komplikácií je možné plynule prejsť na papierovú formu bez ohrozenia regulárnosti skúšky.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v STVR - Rádiu Slovensko v utorok o 12.20 h. Zároveň budú zverejnené na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR - školských výpočtových stredísk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Písomné maturity čakajú tento týždeň viac ako 42.000 maturantov zo 614 stredných škôl. Do 13. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.

V stredu 11. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez uzavretej medzinárodnej zmluvy je v tomto termíne určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.

Štvrtok 12. marca bude patriť maturantom, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet. Maturitný týždeň uzavrie externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry, ktoré v piatok 13. marca absolvujú žiaci škôl národnostných menšín.

Zverejnili témy dnešnej písomnej maturity zo slovenčiny:

  • Človek, ktorý ma urobil lepším/lepšou (charakteristika)
  • Sú postavy v počítačových hrách porovnateľné s literárnymi postavami? (diskusný príspevok)
  • Už viem, čo je to charita (rozprávanie)
  • „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, šťastie je s druhými žiť – rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“ Ľ. Štúr (úvaha)

Maďarčina:

  • Ak by si rozhodoval/rozhodovala o zákonoch, čo by si zmenil/zmenila v školstve a vo vyučovaní? (úvaha)
  • Ďalší stupeň nášho evolučného vývinu je umelá inteligencia (diskusný príspevok o úlohe umelej inteligencie v súčasnej etape vývinu ľudstva)
  • Bol/bola som očitým svedkom (rozprávanie poučnej príhody)
  • Znalosť jazykov je nevyhnutnosťou v každom veku a v každej kultúre (slávnostný prejav pri príležitosti rozdávania vysvedčení po jazykovej skúške)

Maturitné skúšky čakajú tento týždeň celkovo viac ako 42-tisíc žiakov z vyše 600 stredných škôl.

V stredu budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Niektorých žiakov bilingválnych stredných škôl čaká externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.

Vo štvrtok budú maturovať študenti, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet.

Maturitný týždeň uzavrie externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry, ktoré absolvujú žiaci škôl národnostných menšín.

Výsledky externej časti maturitnej skúšky (testy) si školy budú môcť prevziať elektronicky 4. mája. Výsledky žiakov v papierovej forme školám doručia do 15. mája.


Tagy: písomné maturity
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Volkswagen zruší 50-tisíc pracovných miest pre pokles zisku
<< predchádzajúci článok
Päťhalier 1924 – pamätná razba zadarmo. Zrodenie legendy československej meny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 