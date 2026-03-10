|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
10. marca 2026
Začína sa maturitný týždeň, žiaci budú písať test a sloh zo slovenčiny
Písomné maturity čakajú tento týždeň viac ako 42.000 maturantov zo 614 stredných škôl.
Zdieľať
Týždeň písomných maturít v utorok otvára externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Absolvuje ich 38.567 žiakov. To isté čaká 1634 maturantov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu maďarský jazyk a literatúra, uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Časť žiakov absolvuje v utorok maturitu aj elektronickou formou. „Je prihlásených viac ako 95 percent škôl a 6427 žiakov,“ priblížili z rezortu. Zároveň potvrdili, že žiaci prihlásení na elektronickú maturitu budú písať test na počítači v bezpečnom a stabilnom testovacom systéme, pričom budú mať počas celej skúšky k dispozícii aj papierový odpoveďový hárok ako zálohu. Ako doplnili, v prípade technických komplikácií je možné plynule prejsť na papierovú formu bez ohrozenia regulárnosti skúšky.
Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v STVR - Rádiu Slovensko v utorok o 12.20 h. Zároveň budú zverejnené na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR - školských výpočtových stredísk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
Písomné maturity čakajú tento týždeň viac ako 42.000 maturantov zo 614 stredných škôl. Do 13. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.
V stredu 11. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez uzavretej medzinárodnej zmluvy je v tomto termíne určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.
Štvrtok 12. marca bude patriť maturantom, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet. Maturitný týždeň uzavrie externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry, ktoré v piatok 13. marca absolvujú žiaci škôl národnostných menšín.
Zverejnili témy dnešnej písomnej maturity zo slovenčiny:
- Človek, ktorý ma urobil lepším/lepšou (charakteristika)
- Sú postavy v počítačových hrách porovnateľné s literárnymi postavami? (diskusný príspevok)
- Už viem, čo je to charita (rozprávanie)
- „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, šťastie je s druhými žiť – rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“ Ľ. Štúr (úvaha)
Maďarčina:
- Ak by si rozhodoval/rozhodovala o zákonoch, čo by si zmenil/zmenila v školstve a vo vyučovaní? (úvaha)
- Ďalší stupeň nášho evolučného vývinu je umelá inteligencia (diskusný príspevok o úlohe umelej inteligencie v súčasnej etape vývinu ľudstva)
- Bol/bola som očitým svedkom (rozprávanie poučnej príhody)
- Znalosť jazykov je nevyhnutnosťou v každom veku a v každej kultúre (slávnostný prejav pri príležitosti rozdávania vysvedčení po jazykovej skúške)
Maturitné skúšky čakajú tento týždeň celkovo viac ako 42-tisíc žiakov z vyše 600 stredných škôl.
V stredu budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Niektorých žiakov bilingválnych stredných škôl čaká externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.
Vo štvrtok budú maturovať študenti, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet.
Maturitný týždeň uzavrie externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry, ktoré absolvujú žiaci škôl národnostných menšín.
Výsledky externej časti maturitnej skúšky (testy) si školy budú môcť prevziať elektronicky 4. mája. Výsledky žiakov v papierovej forme školám doručia do 15. mája.
