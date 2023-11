Začína sa Noc divadiel s mottom Sen noci divadelnej

Tretia novembrová sobota patrí aj na Slovensku Noci divadiel. Do celoslovenského podujatia európskeho významu sa zapája 58 divadiel, kultúrnych centier či umeleckých škôl v 30 mestách a obciach. V 14. ročníku podujatia je jeho mottom Sen noci divadelnej s odkazom na svetoznámeho dramatika Shakespeara.





"Krásne, snové motto, povedali sme si, že tento rok chceme snívať zo všetkými našimi divadlami, ktoré účinkujú v Noci divadiel. Padlo to na úrodnú pôdu, lebo je to téma, ktorá otvára fantáziu našim kolegom z divadiel," uviedla pre TASR Vladislava Fekete z Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom Noci divadiel.S mottom tematicky ladí napríklad divadelný program vo Zvolene. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pripravilo okrem predstavenia komédie Dobrý ročník o ceste za svojimi snami aj talkshow o Shakespearových hrách, snoch postáv a (ne)splnených snoch protagonistov predstavenia. Shakespearovskú klasiku na javisku ponúka Divadlo Thália Színház v Košiciach, ktoré sa do divadelnej noci zapája s hrou Sen noci svätojánskej.Návštevníkov divadelnej noci čakajú činoherné predstavenia, monodráma, bábkové divadlo, opera i muzikál. Užijú si aj netradičné aktivity, kvízy, inscenované čítania, divadelné diskusie, prehliadky zákulisia či výstavy. "Naším cieľom je, aby divadlá mali otvorené ruky, my im ponúkame základnú tému, tézu, misiu, aby otvorili divadlo inak, ako je to bežné, aby diváci mali aj iný ako štandardný divadelný zážitok," poznamenala Fekete. Noc divadiel je podľa nej jedno z najkreatívnejších podujatí v scénických umeniach na Slovensku. "Myslím si, že je to festival slovenského divadla, aký tu nemáme," podčiarkla k podujatiu, ktoré spája divadelných priaznivcov a o 19.00 h pomyslene prepojí divadlá spoločným potleskom. "Ukážeme aj silu scénického divadla, myslím si, že je to veľmi dôležité," uzavrela riaditeľka Divadelného ústavu.Z programu upozornila aj na inscenované čítanie divadelnej hry Mečiar s hercami divadla GUnaGU, ktoré čaká návštevníkov bratislavského Štúdia 12. Brány tohto priestoru sa zatvoria neskoro večer po šansónovom koncerte. V Divadle Nová scéna chystajú muzikál Bedári, ale aj autogramiádu umelcov. Hudobno-tanečnú šou v štýle flamenco pripravili v Red Cat Cabaret Bratislava. Noc s muzikálom Chicago bude v Divadle Jonáša Záborského Prešov.Program podujatia je dostupný na www.nocdivadiel.sk.