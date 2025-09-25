|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
25. septembra 2025
Začína sa zbierka na 50 evakuačných sanitiek pre Ukrajinu, ktoré nahradia zničenú sanitku Oksana
Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu, Darček pre Putina, spúšťajú verejnú zbierku Operácia Oksana 50. Jej cieľom je zakúpiť a dodať ukrajinskej armáde 50 ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu, Darček pre Putina, spúšťajú verejnú zbierku Operácia Oksana 50. Jej cieľom je zakúpiť a dodať ukrajinskej armáde 50 evakuačných sanitiek v hodnote 1,1 milióna eur, ktoré budú zachraňovať životy ranených priamo na frontových líniách. Prispieť môžu darci na stránkach www.oksana50.sk a www.oksana50.cz.
Symbolom kampane sa stala sanitka Oksana, ktorú slovenské dobrovoľníčky odviezli na Ukrajinu v novembri 2024, a ktorá bola v januári 2025 zničená ruským dronom. Pri útoku zahynuli traja ľudia. Táto zničená sanitka bola neskôr privezená späť na Slovensko a ako silné memento vojny vystavená v uliciach 15 slovenských a českých miest.
Cieľom aktuálnej zbierky je nahradiť jednu zničenú Oksanu päťdesiatimi novými vozidlami. Tie poputujú priamo k ukrajinským jednotkám na front, aby pomáhali zachraňovať životy obrancov.
„Poslať sanitky na Ukrajinu je ten najmenší akt milosti, ktorý v tejto tragédii môžem urobiť. Zároveň tým vyjadrujem odlišný postoj od rétoriky našich vládnych predstaviteľov. Je to aj môj osobný akt vzdoru,“ uviedla herečka Táňa Pauhofová, ktorá tvorí spolu s českým hercom a režisérom Jiřím Mádlom prvú dvojicu ambasádorov najnovšej slovensko-českej iniciatívy.
Na Slovensku podporujú zbierku viaceré organizácie, ktoré sa od začiatku vojny systematicky venujú pomoci Ukrajine, medzi nimi Mier Ukrajine, All4Ukraine, Stanica Žilina-Záriečie a Berkat Slovensko.
Zbierka nadväzuje na úspešné kampane Sanitky pre Ukrajinu a Munícia pre Ukrajinu, ktoré podporilo vyše 100-tisíc darcov zo Slovenska a Česka sumou viac než 6 miliónov eur. Iniciatíva vychádza z presvedčenia, že občania majú konať tam, kde vlády nestačia alebo zlyhávajú – a že každý dar má okamžitý a konkrétny dopad na záchranu životov.
Zdroj: SITA.sk - Začína sa zbierka na 50 evakuačných sanitiek pre Ukrajinu, ktoré nahradia zničenú sanitku Oksana © SITA Všetky práva vyhradené.
Oksanu zničil ruský dron
Symbolom kampane sa stala sanitka Oksana, ktorú slovenské dobrovoľníčky odviezli na Ukrajinu v novembri 2024, a ktorá bola v januári 2025 zničená ruským dronom. Pri útoku zahynuli traja ľudia. Táto zničená sanitka bola neskôr privezená späť na Slovensko a ako silné memento vojny vystavená v uliciach 15 slovenských a českých miest.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Cieľom aktuálnej zbierky je nahradiť jednu zničenú Oksanu päťdesiatimi novými vozidlami. Tie poputujú priamo k ukrajinským jednotkám na front, aby pomáhali zachraňovať životy obrancov.
„Poslať sanitky na Ukrajinu je ten najmenší akt milosti, ktorý v tejto tragédii môžem urobiť. Zároveň tým vyjadrujem odlišný postoj od rétoriky našich vládnych predstaviteľov. Je to aj môj osobný akt vzdoru,“ uviedla herečka Táňa Pauhofová, ktorá tvorí spolu s českým hercom a režisérom Jiřím Mádlom prvú dvojicu ambasádorov najnovšej slovensko-českej iniciatívy.
Nadväzujú na úspešné kampane
Na Slovensku podporujú zbierku viaceré organizácie, ktoré sa od začiatku vojny systematicky venujú pomoci Ukrajine, medzi nimi Mier Ukrajine, All4Ukraine, Stanica Žilina-Záriečie a Berkat Slovensko.
Zbierka nadväzuje na úspešné kampane Sanitky pre Ukrajinu a Munícia pre Ukrajinu, ktoré podporilo vyše 100-tisíc darcov zo Slovenska a Česka sumou viac než 6 miliónov eur. Iniciatíva vychádza z presvedčenia, že občania majú konať tam, kde vlády nestačia alebo zlyhávajú – a že každý dar má okamžitý a konkrétny dopad na záchranu životov.
Zdroj: SITA.sk - Začína sa zbierka na 50 evakuačných sanitiek pre Ukrajinu, ktoré nahradia zničenú sanitku Oksana © SITA Všetky práva vyhradené.
