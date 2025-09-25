Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. septembra 2025

V Trnave funguje nová politická strana, ktorá chce vymeniť primátora Petra Bročku


Tagy: Komunálne voľby

V budúcich komunálnych voľbách v Trnave sa chce presadiť regionálna politická strana Trnava pre každého, ktorá bola do registra politických strán a hnutí zapísaná v júli tohto roku. Trnava pre každého sa ...



Zdieľať
img_7802 676x451 25.9.2025 (SITA.sk) - V budúcich komunálnych voľbách v Trnave sa chce presadiť regionálna politická strana Trnava pre každého, ktorá bola do registra politických strán a hnutí zapísaná v júli tohto roku. Trnava pre každého sa netají tým, že jej ambíciou je postaviť kandidáta na primátora aj na poslancov mestského zastupiteľstva.


V jej vedení sú opoziční poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave, predsedom je Miloš Krištofík, podpredsedom Branislav Baroš a generálnym tajomníkom Jaroslav Holeček. Politický subjekt nadväzuje na kroky občianskeho združenia s rovnakým názvom, ktoré existuje už niekoľko rokov.

Premenovali existujúcu stranu


„V Trnave prebiehajú rokovania o vzniku koalície, ktorá postaví kandidáta na primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva,“ potvrdil podpredseda strany Trnava pre každého Branislav Baroš, ktorý v roku 2022 kandidoval na post primátora Trnavy.

Strana Trnava pre každého vznikla prevzatím a premenovaním už existujúceho politického subjektu Skúsime to inak. Takéto strany a hnutia sa obvykle „predávajú“, vedenie Trnava pre každého však odmieta, že by platilo.

Podľa generálneho tajomníka strany Jaroslava Holečka ľudia z Trnavy vstúpili do existujúcej strany, premenovali ju a zmenili vedenie. To predchádzajúce sa podľa neho len potešilo, že sa strany, ktorá reálne ani nefungovala, zbavilo. Pripustil, že za pôvodnú stranu zaplatia pokuty, ktoré dostala, nejde však podľa neho o žiadne veľké peniaze.

Možné sú aj krajské nominácie


Trnava pre každého chce postaviť kandidátov na primátora Trnavy a poslancov mestského zastupiteľstva a pravdepodobne aj na poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Rokovania o vzniku koalície potvrdil aj Rastislav Mráz z KDH.

Ten premenu občianskeho združenia Trnava pre každého na politickú stranu privítal s vysvetlením, že KDH je štandardný politický subjekt a ak má s niekým rokovať o predvolebnej spolupráci, tak by to tiež mal byť štandardný politický subjekt. Branislav Baroš však uviedol, že popri politickom hnutí Trnava pre každého bude naďalej fungovať aj existujúce občianske združenie s rovnakým názvom.


Zdroj: SITA.sk - V Trnave funguje nová politická strana, ktorá chce vymeniť primátora Petra Bročku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Smer výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom aj v ďalšom prieskume. Kto by zostavoval koalíciu?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 