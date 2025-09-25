|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
25. septembra 2025
V Trnave funguje nová politická strana, ktorá chce vymeniť primátora Petra Bročku
V budúcich komunálnych voľbách v Trnave sa chce presadiť regionálna politická strana Trnava pre každého, ktorá bola do registra politických strán a hnutí zapísaná v júli tohto roku. Trnava pre každého sa ...
V jej vedení sú opoziční poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave, predsedom je Miloš Krištofík, podpredsedom Branislav Baroš a generálnym tajomníkom Jaroslav Holeček. Politický subjekt nadväzuje na kroky občianskeho združenia s rovnakým názvom, ktoré existuje už niekoľko rokov.
Premenovali existujúcu stranu
„V Trnave prebiehajú rokovania o vzniku koalície, ktorá postaví kandidáta na primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva," potvrdil podpredseda strany Trnava pre každého Branislav Baroš, ktorý v roku 2022 kandidoval na post primátora Trnavy.
Strana Trnava pre každého vznikla prevzatím a premenovaním už existujúceho politického subjektu Skúsime to inak. Takéto strany a hnutia sa obvykle „predávajú", vedenie Trnava pre každého však odmieta, že by platilo.
Podľa generálneho tajomníka strany Jaroslava Holečka ľudia z Trnavy vstúpili do existujúcej strany, premenovali ju a zmenili vedenie. To predchádzajúce sa podľa neho len potešilo, že sa strany, ktorá reálne ani nefungovala, zbavilo. Pripustil, že za pôvodnú stranu zaplatia pokuty, ktoré dostala, nejde však podľa neho o žiadne veľké peniaze.
Možné sú aj krajské nominácie
Trnava pre každého chce postaviť kandidátov na primátora Trnavy a poslancov mestského zastupiteľstva a pravdepodobne aj na poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Rokovania o vzniku koalície potvrdil aj Rastislav Mráz z KDH.
Ten premenu občianskeho združenia Trnava pre každého na politickú stranu privítal s vysvetlením, že KDH je štandardný politický subjekt a ak má s niekým rokovať o predvolebnej spolupráci, tak by to tiež mal byť štandardný politický subjekt. Branislav Baroš však uviedol, že popri politickom hnutí Trnava pre každého bude naďalej fungovať aj existujúce občianske združenie s rovnakým názvom.
Zdroj: SITA.sk - V Trnave funguje nová politická strana, ktorá chce vymeniť primátora Petra Bročku © SITA Všetky práva vyhradené.
