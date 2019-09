Začína štrnásty ročník súťaže EY Podnikateľ roka

Súťažné kategórie

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Prihláste sa alebo nominujte podnikateľa zo svojho okolia, ktorý má víziu, odvahu a svojou tvrdou prácou a húževnatosťou vybudoval úspešnú spoločnosť.Poslaním samotnej súťaže je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Odoslať prihlášku je možné do 30. novembra 2019, pričom môže byť nominovaný podnikateľ - fyzická osoba, vlastník alebo spoluvlastník obchodnej spoločnosti, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení. Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, napríklad aj jeho kolega, zákazník, zamestnanec alebo príbuzný, najlepšie prostredníctvom nominačného formulára na stránkach www.eypodnikatelroka.sk alebo emailom eypodnikatelroka@sk.ey.com."Cieľom súťaže EY Podnikateľ roka je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širšej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať," hovoría dodáva: "potrebujeme pozitívne podnikateľské vzory, ktoré dávajú slovu podnikateľ ten správny význam. Súťažiaci, ktorých sme stretli v predchádzajúcich ročníkoch, sú v tomto smere tým pravým príkladom hodným nasledovania."Minuloročným slovenským podnikateľom roka sa stal Šimon Šicko, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ herného štúdia Pixel Federation. "Súťaž EY Podnikateľ roka má skvelo nastavené hodnotiace pravidlá. EY necháva priestor rozhodnúť o víťazoch porotu zostavenú hlavne z podnikateľov (víťazov predchádzajúcich ročníkov). Neposudzujú sa len tvrdé čísla, ale aj podnikateľský príbeh a filantropické aktivity. Chcel by som zároveň vyzdvihnúť aj príležitosť stretnúť sa a zoznámiť sa s množstvom inšpiratívnych ľudí a ich podnikateľskými príbehmi počas celosvetovom finále v Monacu," uviedolo súťaži. V celosvetovom finále zvíťazil Američan Brad Keywell zo spoločnosti Uptake Technologies, ktorá sa zaoberá vývojom prediktívneho analytického softvéru. Spoločnosť Uptake Technologies sa stala najrýchlejšie rastúcim startupom, ktorému sa v najkratšom čase podarilo dosiahnuť hodnotu dve miliardy amerických dolárov.Porota sa riadi medzinárodne platnými pravidlami EY. Proces hodnotenia je komplexný a zohľadňuje okrem ekonomických údajov aj osobnosť súťažiaceho, jeho podnikateľský príbeh, stratégiu, medzinárodné pôsobenie a podobne. Porotcovia sa tak okrem iného zamerajú na podnikateľského ducha nominovaného, jeho čestnosť a poctivosť či spoločensky prospešné aktivity."Ako banka sme súčasťou mnohých podnikateľských príbehov, kde vidíme, že za každým úspechom sú nielen nápady, nadšenie či vytrvalosť, ale aj množstvo námahy, prebdených nocí, či zdanlivo neriešiteľných problémov. Preto si vieme predstaviť, čo všetko stojí za úspešným podnikaním a vážime si každého, kto sa do toho pustí. Je pre nás cťou byť už dlhodobo exkluzívnym partnerom tohto projektu, ktorý oceňuje práve výnimočných podnikateľov", uviedol, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva VÚB banky.Súťaží sa v kategóriách EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, EY Technologický podnikateľ roka a EY Začínajúci podnikateľ roka. O titul EY Začínajúci podnikateľ roka sa môže uchádzať každý účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 5 rokov. Meno držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2019 bude spolu s víťazmi v ďalších kategóriách vyhlásené v marci 2020.Víťaza vyberá nezávislá porota zložená predovšetkým z predchádzajúcich víťazov súťaže a podnikateľa posudzuje podľa medzinárodne jednotných kritérií. Nezaujímajú ju len finančné výsledky firmy, ale hlavne zaujímavé podnikateľské príbehy, ktoré sú inšpiráciou a vzorom pre ostatných. Proces hodnotenia je zameraný aj na osobnosť súťažiaceho, jeho čestnosť, stratégiu či spoločensky prospešné aktivity. V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž svojho druhu pravidelne vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Na Slovensku sa súťaž koná od roku 2006.Exkluzívnym partnerom súťaže je Všeobecná úverová banka, generálnym partnerom je spoločnosť Corwin a partnermi súťaže sú značka Chivas Regal a Slovanet. Automobilovým partnerom súťaže je BMW. Imidž partnerom je značka Marco Mirelli. Mediálnymi partnermi sú denník Hospodárske noviny, týždenník Trend, mesačník Forbes, Rozhlas a televízia Slovenska, TA3 a najväčší slovenský startupovo-biznisový portal startitup.sk.predseda poroty, Pixel Federation, s.r.o., EY Podnikateľ roka 2018IBL Software Engineering, spol. s r.o.Asseco Central Europe, a.s., EY Podnikateľ roka 2016c2i s.r.o, EY Podnikateľ roka 2015, MicroStep, EY Podnikateľ roka 2014, DECODOM, EY Podnikateľ roka 2013, BUBO Travel agency, EY Podnikateľ roka 2011, EXIsport, EY Podnikateľ roka 2010, Sygic, EY Podnikateľ roka 2009, NAY, EY Podnikateľ roka 2008, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, generálny riaditeľ SARIO, exkluzívny partner súťaže, VÚB, a.s., generálny partner súťaže, CORWIN a.s.