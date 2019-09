ŠEFČOVIČ BUDE V EK ZODPOVEDAŤ ZA MEDZIINŠTITUCIONÁLNE VZŤAHY

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Brusel 10. septembra (TASR) - Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič bude v budúcej Európskej komisii (EK) v období 2019 - 2024 podpredsedom pre medziinštitucionálne vzťahy. Uviedla to v utorok v oficiálnom vyhlásení nastávajúca šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.Výkonní podpredsedovia EK Frans Timmermans a Margrethe Vestagerová budú zodpovedať za európsku zelenú dohodu respektíve za oblasť Európa pripravená na digitálny vek. Tretí výkonný podpredseda EK Valdis Dombrovskis bude zodpovedať za okruh ekonomika pre ľudí.

Von der Leyenová predstavila svoj pracovný tím a portfóliá pre eurokomisárov

Slovenský eurokomisár Šefčovič si v EK udržal podpredsednícku funkciu. V exekutíve EÚ bude jedným z piatich podpredsedov, pričom zvolená predsedníčka von der Leyenová pred novinármi spresnila, že v novej štruktúre eurokomisie budú ešte uvedení traja výkonní podpredsedovia.Šefčovič bude oficiálne zodpovedať za tematický okruh s názvom Medziinštitucionálne vzťahy a prognózovanie. Podobne ako v doterajšej Komisii pod vedením Jeana-Clauda Junckera bude spolupracovať s viacerými eurokomisármi, zároveň však bude zodpovedný za svoju vlastnú agendu.S témou medziinštitucionálnych vzťahov má skúsenosti z obdobia Komisie pod vedením Josého Manuela Barrosa (2009 - 2014), pričom táto činnosť si vyžaduje udržiavanie kontaktov a riešenie sporov s Európskym parlamentom a Radou EÚ. Je to jedna z úloh, ktoré maximálne zviditeľňujú komisára povereného touto úlohou.Spravodajca TASR Jaromír Novak

Nadchádzajúca predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predstavila v utorok podobu svojho pracovného tímu. V novej štruktúre exekutívy EÚ sú traja výkonní podpredsedovia a päť podpredsedov vrátane slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča.Von der Leyenová uviedla, že vytvorila vyvážený tím, nielen z hľadiska rodového zastúpenia, ale aj rozdelenia funkcií medzi východ a západ, novšie a staršie členské štáty EÚ a veku."Komisia sa sústredí na najdôležitejšie otázky a dodá odpovede," uviedla o svojom tíme. Spresnila, že nová eurokomisia bude stavať na prioritách a ambíciách, ktoré boli stanovené v politických usmerneniach, a tomuto cieľu bude prispôsobená jej štruktúra."V stredobode našich snáh sa nachádza potreba riešiť zmeny v klíme, technológiách a demografii, ktoré menia naše spoločnosti a spôsob života. Existujúce veľmoci sa vydávajú novými cestami každá osve. Objavujú sa však aj veľmoci nové, ktoré postupne upevňujú svoje postavenie. To v mnohých komunitách po celej Európe vzbudzuje pocit neistoty a úzkosti," uviedla von der Leyenová. "EÚ musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť naše jedinečné sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám," predstavila svoje vízie.Von der Leyenová chce, aby jej tím vypracoval európsky spôsob dosahovania cieľov - rozhodne konal v oblasti boja proti zmene klímy, budoval partnerstvo so Spojenými štátmi, zadefinoval vzťahy s čoraz asertívnejšou Čínou a bol spoľahlivým susedom, napríklad pre Afriku. Želá si, aby jej "vyvážená, činorodá a moderná Komisia" pevne stála za hodnotami a celosvetovo uznávanými štandardmi EÚ.Podľa slov von der Leyenovej bude mať nové kolégium komisárov osem podpredsedov vrátane vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Podpredsedovia budú riadiť úsilie EK v najdôležitejších oblastiach, akými sú napríklad tzv. európsky ekologický dohovor, pripravenosť EÚ na digitálny vek, prospešnosť hospodárstva pre obyvateľov, ochrana európskeho spôsobu života, posilňovanie postavenia EÚ vo svete a nový impulz pre európsku demokraciu. Samotní komisári budú riadiť expertízu, ktorú poskytujú generálne riaditeľstvá EK.Traja výkonní podpredsedovia budú mať dvojitú funkciu. Zastávať budú funkciu podpredsedov zodpovedných za jednu z troch kľúčových oblastí programu, ako aj funkciu komisárov.Výkonný podpredseda Frans Timmermans (Holandsko) bude koordinovať prácu na európskom ekologickom dohovore a bude riadiť politiku v oblasti zmeny klímy.Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová (Dánsko) bude koordinovať program v oblasti iniciatívy "Európa pripravená na digitálny vek" a (tak ako aj doteraz) bude komisárkou zodpovednou za hospodársku súťaž.Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) bude koordinovať prácu v oblasti hospodárstva, ktoré "pracuje v prospech ľudí", a bude zastávať funkciu komisára pre finančné služby.

Ďalšími piatimi podpredsedami budú Josep Borrell (Španielsko) - vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, zodpovedný za oblasť "Silnejšia Európa vo svete", Věra Jourová (Česko) zodpovedná za oblasť "Hodnoty a transparentnosť", Margaritis Schinas (Grécko) zodpovedný za oblasť "Ochrana nášho európskeho spôsobu života", Maroš Šefčovič (Slovensko) zodpovedný za "Medziinštitucionálne vzťahy a prognózovanie" a Dubravka Šuicová (Chorvátsko) zodpovedná za tému "Demokracia a demografia". Šuicová v mene EK povedie práce na konferencii o budúcnosti Európy.

Ďalšími dezignovanými komisármi sú (podľa abecedného poradia krajín):

Didier Reynders (Belgicko) - súdnictvo vrátane problematiky právneho štátu

Marija Gabrielová (Bulharsko) - portfólio "Inovácie a mládež"

Stella Kyriakidisová (Cyprus) - portfólio "Zdravie"

Kadri Simsonová (Estónsko) - portfólio "Energetika"

Jutta Urpilainenová (Fínsko) - portfólio "Medzinárodné partnerstvá"

Sylvie Goulardová (Francúzsko) - vnútorný trh, zodpovedná aj za nové Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír

Phil Hogan (Írsko) - portfólio "Obchod"

Virginijus Sinkevičius (Litva) - portfólio "Životné prostredie a oceány"

Nicolas Schmit (Luxembursko) - portfólio "Pracovné miesta"

Helena Dalliová (Malta) - portfólio "Rovnosť"

László Trócsányi (Maďarsko) - portfólio "Susedská politika a rozširovanie"

Janusz Wojciechowski (Poľsko) - portfólio "Poľnohospodárstvo"

Elisa Ferreirová (Portugalsko) - portfólio "Kohézia a reformy"

Johannes Hahn (Rakúsko) - rozpočet a administratíva

Rovana Plumbová (Rumunsko) - portfólio "Doprava"

Janez Lenarčič (Slovinsko) - portfólio "Krízový manažment"

Ylva Johanssonová (Švédsko) - portfólio "Vnútorné záležitosti"

Paolo Gentiloni (Taliansko) - portfólio "Hospodárstvo"

Von der Leyenová zdôraznila, že jej kabinet musí mať blízko k ľuďom, a preto všetci členovia kolégia už v prvej polovici svojho mandátu navštívia každý členský štát EÚ vrátane odľahlejších regiónov, v ktorých žijú a pracujú občania Únie.







