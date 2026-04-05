 24hod.sk    Z domova

05. apríla 2026

Začne sa súdny proces so ženou obžalovanou z vraždy svojich dcér, deti boli utopené vo vani


Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na utorok 7. apríla začiatok súdneho procesu s Ivanou F. obžalovanou pre trestný čin úkladnej vraždy na ...



5.4.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na utorok 7. apríla začiatok súdneho procesu s Ivanou F. obžalovanou pre trestný čin úkladnej vraždy na dvoch chránených osobách a tiež pre všeobecné ohrozenie.


Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že v priebehu apríla sú vo veci vytýčené spolu štyri termíny hlavného pojednávania. Prípad sa týka smrti dvoch detí v bratislavskom Ružinove v auguste 2025.

Podľa medializovaných informácií Ivana usmrtenie svojej dvojročnej a päťročnej dcéry dlhšie plánovala, pričom ich nakoniec utopila vo vani. Telá Melánie a Bely objavili hasiči po tom, čo boli privolaní k požiaru bytu, ktorý obžalovaná po vražde založila. Motívom zločinu, ku ktorému sa údajne priznala, bol podľa televízie Markíza zlý vzťah Ivany s jej manželom. Po zadržaní jú súd vzal do väzby.

K tragickej udalosti došlo 19. augusta 2025 poludní. Hasiči boli vtedy privolaní pre dym vychádzajúci z bytu ružinovskej bytovky. V byte následne našli vo vani telá dvoch malých dievčat.


Zdroj: SITA.sk - Začne sa súdny proces so ženou obžalovanou z vraždy svojich dcér, deti boli utopené vo vani © SITA Všetky práva vyhradené.

