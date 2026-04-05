Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
05. apríla 2026
V Rakúsku zahynul 40-ročný Slovák, zasypala ho lavína
Lavíny si túto lyžiarsku sezónu vyžiadali v Európe mimoriadne veľa životov a len na území Álp zahynulo už viac ako 100 ľudí. Ako informuje agentúra AFP, tragédiou sa skončila aj lyžovačka pre 40-ročného ...
5.4.2026 (SITA.sk) - Lavíny si túto lyžiarsku sezónu vyžiadali v Európe mimoriadne veľa životov a len na území Álp zahynulo už viac ako 100 ľudí. Ako informuje agentúra AFP, tragédiou sa skončila aj lyžovačka pre 40-ročného Slováka, ktorého zasypala lavína v Obertauerne. „Ide o 31. smrť v rakúskych horách počas tejto lyžiarskej sezóny," priblížila.
Portál noviny.sk informuje, že muža strhla lavína, keď lyžoval na svahoch hory Plattenspitze v spolkovej krajine Salzbursko. Pátranie muselo byť prerušené okolo polnoci prerušené z dôvodu silného vetra a rizika pádu ďalších lavín. Polícia uviedla, že telo muža našli v sobotu pod vyše dvojmetrovou vrstvou snehu.
Zdroj: SITA.sk - V Rakúsku zahynul 40-ročný Slovák, zasypala ho lavína © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Začne sa súdny proces so ženou obžalovanou z vraždy svojich dcér, deti boli utopené vo vani
Začne sa súdny proces so ženou obžalovanou z vraždy svojich dcér, deti boli utopené vo vani