Zadávanie zákaziek napriamo má byť podľa ÚVO krajným riešením a nie bežnou praktikou

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zadávanie zákaziek napriamo v čase pandémie koronavírusu má byť krajným riešením, nie bežnou praktikou. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala riaditeľka tlačového odboru úradu Janka Zvončeková . ÚVO vydal upozornenie pre vyhlasovateľov súťaží, aby narábali s verejnými peniazmi hospodárne. Bežnou praktikou pri verejnom obstarávaní má byť podľa úradu plánovanie a predvídanie ďalších nákupov za verejné peniaze.Využívaním priameho rokovacieho konania sa podľa podpredsedu úradu Jaroslava Lexu môže vytvoriť príliš úzky okruh dodávateľov, ktorí by následne mohli využiť obchodné praktiky vo svoj prospech. Na uvedenú záležitosť upozorňuje aj Európska komisia , ktorá sa odvoláva aj na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ . Každý prípad použitia priameho rokovacieho konania posudzuje ÚVO jednotlivo, vzhľadom na všetky okolnosti daného nákupu.„Oprávnenosť jeho použitia však musia verejní nákupcovia náležite odôvodniť. Na odôvodnenie nepostačuje len všeobecné odvolanie sa na to, že ide o situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 alebo, že je vyhlásený núdzový stav, či mimoriadna situácia,“ povedal Jaroslav Lexa.Úrad dodal, že opakované používanie priameho rokovacieho konania počas dlhšieho časového obdobia môže negatívne vplývať nielen na domáce, ale aj na zahraničné podniky. Vylúčená tak nie je ani možnosť, že v budúcnosti môže Európska komisia v tejto súvislosti žiadať od Slovenska podrobné vysvetlenie.