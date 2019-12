ZADRŽALI PODOZRIVÝCH V SÚVISLOSTI S VÝBUCHOM PLYNU V PREŠOVE

POLÍCIA V SÚVISLOSTI S VÝBUCHOM PLYNU ZADRŽALA PODOZRIVÉ OSOBY



Polícia zadržala v súvislosti s piatkovým (6.12.) výbuchom plynu v bytovom dome v Prešove podozrivé osoby. Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia. Informuje o tom polícia na svojom profile na sociálnej sieti.







Správu aktualizujeme.

Hasiči prehľadávajú jednotlivé podlažia bytového domu v Prešove, ktorý v piatok (6.12.) zničil výbuch plynu. Aktuálne sú prehľadané deviate až 11. podlažie. Na mieste sú i statici. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Peter Kovalík."Nižšie podlažia boli prehľadané už včera (v piatok 6.12., pozn. TASR) od príjazdu prvých hasičov a počas evakuácie. Aktuálne prebieha prieskum 12 podlažia statikmi, ktorí zhodnotia možnosť vykonania prieskumu na tomto najviac poškodenom podlaží," uviedol Kovalík. V sobotu z bytového domu podľa jeho slov vyniesli tri obete, celkovo je ich sedem."Aktuálne je na mieste udalosti 12 zasahujúcich hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky, z toho sú dva kusy výškovej techniky z Prešova a Košíc. Na mieste sú aj štyria príslušníci požiarnotechnického a expertízneho útvaru Prezídia HaZZ," dodal Kovalík.Koordináciu prác a pomoc ľuďom postihnutým piatkovým (6.12.) výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove poskytuje okrem záchranných zložiek aj tím neziskovej organizácie Modrý anjel."Spolupracujeme s krízovým riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zriadilo na mieste Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. Prichádzajú tu momentálne ľudia z evakuovaných budov. Ide o tri samostatne stojace a štyri vchody, takže hovoríme o niekoľkých stovkách bytov a ich obyvateľoch," uviedol pre TASR veliteľ tímu Modrého anjela Radovan Bránik.S podobnou udalosťou sa na Slovensku počas svojej kariéry nestretol. "Včera (v piatok 6.12., pozn. TASR) večer to pripomínalo naozaj bojovú zónu," povedal Bránik s tým, že v piatok (6.12.) bol na mieste desaťčlenný tím, v sobotu sú ľuďom k dispozícii štyria."Tak, ako pri ostatnej udalosti s hromadným postihnutím obyvateľstva sú tu policajní, hasičskí, vojenskí psychológovia a naši ľudia," povedal."Včera (v piatok, 6.12., pozn. TASR) sa evakuácia uskutočnila spôsobom, že ľudia mali pocit, že odchádzajú len na pár hodín, alebo že sa budú môcť v sobotu vrátiť domov. V skutočnosti to potrvá určite dlhší čas vzhľadom na to, že viac ako 1000 okien je poškodených. Do tých bytov neprúdi elektrina ani plyn, takže nie sú obývateľné. Aj keď sa zavedie plyn a znovu spustí elektrina, tak budú musieť naprávať škody. Vo väčšine bytov, ktoré sú v blízkosti, sú značné škody, sú plné skla, rozbitého nábytku a do niektorých vleteli rôzne cudzie predmety z toho výbuchu," priblížil Bránik.V Centre sústredeného sociálneho zabezpečenia v priestoroch Základnej školy na Prostějovskej ulici je ľuďom zasiahnutým tragédiou poskytované poradenstvo a materiálna pomoc.Ján býval na ôsmom poschodí. Spolu s dcérou sa ho hasičom podarilo zachrániť. "Stáli sme na balkóne, kričali sme, aby išli hore, lebo tam bola pani a mala malé dieťa. Tých sa podarilo zachrániť, vyššie to bolo už horšie. Pozrieť som sa tam nebol, zvonku to vidím, keď idem autobusom. My sme takú drámu prežili už pred 40 rokmi, vtedy vyhoreli tri poschodia v bytovke. Ak sa bytovka bude dať opraviť, pokojne sa tam nasťahujem, prečo nie. Keď som nemal traumu predtým, pri tom ohni, tak ani teraz by som nemal," povedal obyvateľ bytovky.V spomínanom centre pomáha i takmer 20 zamestnancov školy aj rodičia detí. Medzi nimi je i učiteľka Anna Bratková. "Pracujem tu, čiže my sme počuli výbuch. Bolo to strašné niečo. Deti sa začali hneď báť, že čo sa vlastne deje. Ja si myslím, že je našou povinnosťou, aby sme tým ľuďom pomohli, ako sa len dá," priblížila Bratková."Riešime pomoc pre deti, invalidov, ľudí so zdravotným postihnutím, starších obyvateľov, ako aj ďalších obyvateľov, ktorí sú bezprostredne postihnutí. Z krízového štábu vychádza pre nás úloha, aby sme ich kontaktovali, nadviazali súčinnosť a pokiaľ budú vybavovať pomoc, tak sme pripravení ju riešiť," uviedol Ján Hudák z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov.Premiér Peter Pellegrini už v piatok avizoval, že mesto dostane na riešenie situácie z rezervy predsedu vlády milión eur. Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová.Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.Mesto Prešov má už v pondelok dostať milión eur, ktorý sľúbil premiér Peter Pellegrini na pomoc po piatkovom výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici. Rozhodla o tom vláda hlasovaním per rollam. Potvrdil to predseda vlády Pellegrini na tlačovej konferencii po rokovaní snemu Smeru-SD. Vláda je pripravená túto sumu v prípade potreby navýšiť."Podpísali sme súhlasné hlasovanie per rollam o uvoľnení toho prvého milióna, ktorý hneď v pondelok ráno bude prevedený na účet mesta Prešov. Považujem to za zálohu," uviedol Pellegrini. Handlová 7. decembra (TASR) - Deti zo Základnej školy (ZŠ) na Mierovom námestí v Handlovej finančne pomôžu ľuďom, ktorých postihol piatkový (6.12.) výbuch v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Financie na tento účel získali v sobotu predajom vlastnoručne vyrobených anjelov na 15. ročníku benefičného podujatia Handlovská kapustnica.



ZŠ na Mierovom námestí sa do benefičného podujatia zapája každoročne. "Predávali sme anjelikov, sú to anjelici z papiera a majú sadrovú hlavičku. Prišli sme sem preto, aby sme pomohli ľuďom, ktorým v Prešove vybuchla bytovka. Najskôr sme peniaze chceli venovať seniorom alebo chorým ľuďom, keď sa však toto stalo, rozhodli sme sa, že ich dáme do Prešova," povedala žiačka ZŠ na Mierovom námestí Kristína Vicianová.



Handlovská kapustnica má v baníckom meste dlhoročnú tradíciu, každoročne sa na Námestí baníkov zídu tímy, ktoré varia rôzne druhy kapustníc. Výťažok z ich predaja vždy podľa dohody putuje na rôzne charitatívne účely. "Handlovská kapustnica je jedno z najkrajších podujatí, ktoré sa v meste koná. Tento rok sa koná už 15. ročník, takže je to i malá oslava. Sme veľmi radi, že počet kapustníc sa z roka na rok zvyšuje, tento rok ich máme 26. Ale čo je najpozitívnejšou informáciou, už minulý rok sme zaznamenali, že sa nám sem vracajú podnikatelia, ktorí varia benefičnú kapustnicu," priblížila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Pripomenula, že práve podnikatelia boli tými, ktorí v Handlovej odštartovali tradíciu tohto benefičného podujatia.



Jedna porcia polievky vyšla návštevníkov na 1,50 eura. "Je to v podstate odporúčaná cena. Každá skupina, ktorá varí kapustnicu, si ingrediencie hradí z vlastného. Je to ich dobrá vôľa, čo si veľmi vážime," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Tohtoročný výťažok z Handlovskej kapustnice na základe dohody primátorky Silvie Grúberovej a starostov handlovskej doliny podľa nej pôjde pre 500 detí z celej handlovskej doliny, ktoré navštevujú materské školy.



