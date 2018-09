Zadržali Švajčiara smerujúceho do Sýrie, obvinili ho z terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 13. septembra (TASR) - Bulharské úrady zatkli na hranici s Tureckom "po zuby" ozbrojeného švajčiarskeho občana, ktorý sa chcel údajne dostať až do Sýrie. Vo štvrtok o tom informovala prokuratúra.Muža narodeného v roku 1988 zatkli 11. septembra na hraničnom prechode Kapitan Andrejevo a nasledujúci deň ho obvinili z trestných činov súvisiacich s terorizmom, uviedla bulharská agentúra BTA.Pohraničná polícia našla v jeho vozidle typu SUV, registrovanom vo Švajčiarsku, štyri strelné zbrane, okolo 400 nábojov, 24 nožov a mapu s trasou do provincie Idlib ležiacej na severozápade Sýrie, kde v súčasnosti prebiehajú boje.Muž uviedol, že chcel pomáhať civilistom v spomínanej sýrskej oblasti.Švajčiarske orgány naňho vydali zatykač po tom, ako sa na nich obrátil jeho otec s upozornením, že syn odišiel z domu s autom aj so zbraňami. Zároveň vložili do Schengenského informačného systému varovanie, že hľadaná osoba je ozbrojená.