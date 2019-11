Zagorskij: Verím, že dôjde k predĺženiu platnosti zmluvy Nový START

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. novembra (TASR) – Jadrové mocnosti by v súčasnosti mali v prvom rade podniknúť kroky, ktoré ich vrátia naspäť, teda pred tohtoročné vypovedanie Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) Spojenými štátmi a Ruskom. Pre TASR to v stredu uviedol riaditeľ Odboru odzbrojenia vo výskumnom ústave Inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov (IMEMO) v Moskve Andrej Zagorskij.konštatoval Zagorskij. Podľa neho by to bol dôležitý krok, ktorý by v tejto otázke otvoril nové možnosti.V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že momentálne nie sú otázkou skutočnosti, ktoré boli témou pred 30 rokmi.uviedol.Zároveň zdôraznil, že neboli použité všetky prostriedky na to, aby sa zadefinovalo, akým spôsobom neboli dodržané, z jednej či druhej strany, podmienky tejto dohody. Podľa neho sa musia jasne zadefinovať vlastnosti ruských balistických rakiet a vlastnosti amerického systému obrany proti balistickým strelám.uzavrel analytik.Černínske bezpečnostné fórum bude pokračovať vo štvrtok druhým dňom konferencie. Hlavnou témou tohto ročníka je kontrola zbrojenia. Fórum sa koná pod záštitou Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe v spolupráci s českým Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou NATO a Friendrich Ebert Stiftung.Černínske bezpečnostné fórum bolo založené pri príležitosti storočnice založenia Československa. Nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu sériu konferenciíza ktorých zrodom stála iniciatíva amerického prezidenta Baracka Obamu ohľadom jadrových zbraní vyslovená pri jeho návšteve v Prahe v roku 2009.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)