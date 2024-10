Záhadná obeť. 5.diel z detektívnej série s Katen Marshallovou

Dokáže Kate a Tristan Harper vyriešiť tridsať rokov starý prípad s väzbami na Kanibala z Nine Elms, alebo zostane zmiznutie Janey Macklinovej navždy záhadou?

Je tu Záhadná obeť .

V roku 1988 zmizla z chudobnej londýnskej štvrte školáčka Janey Macklinová. Jej telo sa nikdy nenašlo a prípad zostal nevyriešený. Teraz, o tridsať rokov neskôr, sa na súkromnú detektívnu kanceláriu Kate Marshallovej a Tristana Harpera obráti kreatívna agentúra, ktorá chce Janeyino zmiznutie spracovať, okrem iného, do podcastu o skutočných zločinoch. Kate a Tristanovi položí zaujímavú otázku: Je možné, že Janey zabil Peter Conway, známy ako Kanibal z Nine Elms?

Starý, otvorený prípad s mediálnym ohlasom by pre Kate znamenal mimoriadne lukratívnu zákazku, zároveň sa však na svetlo opäť vytiahne komplikovaná minulosť, na ktorú by Kate najradšej zabudla. Napriek tomu sa do pátrania po osude mladej Janey vrhnú. Stopy ich však nezavedú veľmi ďaleko: posledný človek, ktorý videl Janey živú, bol najprv odsúdený, ale potom zbavený obvinenia z jej vraždy. Momentálne je Peter Conway v zlom zdravotnom stave a rýchlo chradne. Navyše, Kate a Tristan čoraz viac znervózňuje motivácia a zámery ich klientov a ich väzby na zločin.

Dokážu Kate a Tristan zistiť, čo sa nebohej Janey stalo, alebo zostane navždy stratená v čase?

Záhadná obeť je typická „bryndzovka“ - možno menej dramatická, viac emotívnejšia, ale príbeh funguje ako sme u Bryndzu zvyknutí. Umne povkladané zvraty, sympatické postavy, tajomstvo a náznaky nervozity, napätia.

Tak ako pri všetkých knihách, aj tu sa Bryndza snažil použiť čo najviac skutočných lokalít. Victoria House je síce fiktívny, ale zato sídlisko Golden Lane je skutočné. „Mám k nemu osobitne blízky vzťah, pretože to bolo prvé miesto, kde som býval, keď som sa presťahoval do Londýna. V Bayer House roky bývali moji starí rodičia – starký Les a nevlastná starká Heather,“ dodáva autor.

A na záver poteší všetkých svojich fanúšikov: „Už teraz plánujem ďalšiu knihu tejto série – a vôbec, mienim písať romány s hlavnou hrdinkou, súkromnou vyšetrovateľkou Kate Marshallovou, kým ich budete chcieť čítať.“

ROBERT BRYNDZA

Robert Bryndza je autorom mnohých bestsellerov, ktorých sa len v anglickom jazyku predalo viac ako päť miliónov výtlačkov. Preslávil sa však predovšetkým svojimi trilermi. Jeho debut na poli detektívnych trilerov, Dievča v ľade (The Girl in the Ice), vyšiel v Británii vo februári 2016 a v priebehu prvých piatich mesiacov sa z neho predal milión výtlačkov. Kniha sa stala číslom jeden na britskom, americkom aj austrálskom Amazone, pričom do dnešného dňa sa z nej predalo viac ako 2 milióny výtlačkov v angličtine a dočkala sa prekladu do 29 jazykov. Po Dievčati v ľade, kde Robert predstavil vyšetrovateľku Eriku Fosterovú, pokračoval v tejto sérii knihami Nočný lov (The Night Stalker), Temné hlbiny (Dark Water), Do posledného dychu (Last Breath), Chladnokrvne (Cold Blood), Smrtiace tajnosti (Deadly Secrets)a Osudné svedectvo (Fatal Witness), ktoré sa tiež stali svetovými bestsellermi.

Neskôr sa Robert zameral na novú sériu trilerov s hlavnou hrdinkou Kate Marshallovou, bývalou policajtkou, ktorá sa stala súkromnou vyšetrovateľkou. Hneď prvá kniha zo série s názvom Kanibal z Nine Elms (Nine Elms) sa stala najpredávanejšou knihou na americkom Amazone, umiestnila sa v prvej pätici bestsellerov na britskom Amazone a postupne vyšla v ďalších 15 krajinách. Na tento úspech nadviazal ďalšími prípadmi Kate Marshallovej Mlha nad Shadow Sands (Shadow Sands), Propast smrti (Darkness Falls) a Diablova cesta (Devil´s Way).

Na jeseň roku 2023 sa rozhodol vydať samostatný triler. Ťaživé ticho (Fear the Silence) sa stalo najväčším knižným prekvapením roku 2023 a čitatelia si temný psychologický triler s tajuplnou zápletkou zamilovali. V knihe Robert predstavil hlavnú hrdinku, úspešnú lekárku Maggie, ktorá musí vypátrať, prečo zomrel jej manžel, než sa sama stane obeťou „nešťastných náhod“. Problém je, že Maggie nevie, komu môže veriť a čo jej prostredníctvom listu, ktorý dostala až po jeho smrti, odkazuje mŕtvy manžel. Ako dobre ho poznala a čo znamenajú zvláštne náhody, ktoré ju niekoľkokrát takmer pripravili o život? A skutočne platí, že traja dokážu udržať tajomstvo, len ak sú dvaja z nich mŕtvi?