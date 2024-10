Video: Celeste Buckingham s projektom Pretty Girls upozorňuje na predsudky, s ktorými denne bojujú mladé ženy

Spoločenské predsudky, ktoré zasahujú do vnímania ženskej identity, krásy a úspechu, sú dnes vážnym problémom, ktorý ovplyvňuje duševné zdravie mnohých dievčat a mladých žien. Niekoľko našich známych tvárí sa preto spojilo v snahe otvoriť diskusiu o tejto problematike a upriamiť pozornosť širokej verejnosti na citlivé veci, o ktorých sa doposiaľ mlčalo alebo hovorilo len veľmi málo.

„Nápad sa zrodil úplne spontánne počas výletu so Celeste. Oslovila ma s ideou vyrobiť videoklip inšpirovaný 18. storočím. Ako sme rozberali životy žien z tej doby, prišli sme na myšlienku dať nášmu projektu nielen estetickú hodnotu, ale aj hlbší význam. Obe nás trápia úzkosti a cítime tlak spoločnosti, ktorá stále diktuje, ako by ženy mali vyzerať a správať sa. Preto sme sa rozhodli ísť cestou, ktorá má zmysel. Momentálne sme obe v bode, kde sme spokojné s tým, kým sme. No vidíme, ako mladé dievčatá bojujú s vlastnou identitou. Chceme im ukázať, že nie sú samé a že môžu nájsť pomoc a podporu,“ vysvetlila spoluautorka projektu Kristy Mohr.

Podľa štatistík HBSC na Slovensku trpia až dve tretiny dievčat od 13 rokov rôznymi psychickými problémami. Preto sa Celeste Buckingham a Kristy Mohr spojili s IPčkom a Ligou za duševné zdravie, aby upriamili pozornosť na túto tému.

Organizácia IPčko v online prostredí pomáha mladým ľuďom s ich problémami. Bezplatne im poskytuje anonymnú psychologickú i sociálnu pomoc, takže aj z vlastnej praxe majú veľa skúseností s tým, ako tlak spoločnosti vplýva na mladé ženy a dievčatá. „Túžba zapadnúť, patriť niekam a byť prijaté je najmä pre dospievajúce dievčatá veľmi silná. O to zraniteľnejšie sú vplyvom na sociálnych sieťach a v online svete, kde sú každý deň vystavené dokonalým postavám a zdanlivo bezchybným životom. Dievčatá a mladé ženy potom zažívajú pocity menejcennosti a nedostatočnosti, ktoré môžu viesť až k sebapoškodzovaniu či k poruchám príjmu potravy,“ povedala Zuzana Juráneková, odborná poradkyňa IPčko. Sebapoškodzovanie je tretia najčastejšia téma, ktorú riešia pri pomoci mladým ľuďom. Len za prvý polrok 2024 mali 6 500 krízových a pomáhajúcich intervencií v tejto oblasti.

Do projektu Pretty Girls sa zapojilo šesť ambasádoriek Každá z nich v projekte symbolizuje konkrétny spoločenský predsudok alebo problém, s ktorým sa pasujú mladé ženy. Celeste Buckingham reprezentuje „fame“, čiže tlak na slávu a úspech. Modelka a šéfredaktorka Liberty Simon, ktorá sa angažuje v boji za práva žien a inakosť, stelesňuje tému „identity“, teda hľadanie seba samej. Ďalšími postavami sú moderátorka Oli Džupinková, ktorá predstavuje „figure“, teda postavu a influencerka Klaudia Maniak, ktorá stelesňuje krásu. Speváčka Anabela Mollová reprezentuje prelínanie rôznych kultúr, teda fúziu a hudobná manažérka Kristy Mohr predstavuje „fear“, čiže strach. Do projektu sa zapojil aj jeden muž, ktorý predstavuje metaforu pre spoločnosť.

O zvýšenie povedomia o projekte sa postarala aj speváčka Celeste Buckingham, ktorá nahrala skladbu „Pretty Girls“. Aj pre ňu je téma spoločenského tlaku veľmi blízka, keďže sama kvôli tomu prešla ťažkým obdobím a musela sa vyrovnať sama so sebou, aby mohla pokračovať ďalej v kariére. Hlavnou ideou skladby je podpora žien, aby v sebe našli lásku k sebe samým a nenechali na seba vplývať tlak spoločnosti a očakávaní iných ľudí. „Pieseň Pretty Girls som napísala, keď som mala 19 rokov a pracovala som v Spojených štátoch. Dlhé roky som ju nevydala, ale potom som ju prerobila na môj album LIFE. Keď prišiel nápad na tento projekt, rozhodli sme sa, že táto pieseň je tou správnou voľbou na vyjadrenie toho, aké posolstvo sa snažíme odovzdať všetkým dievčatám a ženám - že každá z nás je „pretty girl“ a každá si zaslúži cítiť sa milovaná a milovať samu seba presne takú, aká je. Text piesne hovorí aj o rôznych tlakoch a očakávaniach, ktoré spoločnosť na ženy kladie. Od toho, ako by mali vyzerať, až po to, ako by sa mali správať,“ prezradila viac o vzniku tejto skladby Celeste Buckingham.

Pieseň dostala aj nový videoklip, ktorý vzišiel z nápadu samotnej speváčky. Keďže miluje históriu a ženské roly v nej, rozhodla sa odzrkadliť, aké silné boli počas celých dejín. „Napriek tomu, že boli v minulosti spoločnosťou limitované a často vnímané ako menejcenné v porovnaní s mužmi, prekonávali a zmenili svet a ľudí okolo seba a robia to dodnes. To, že sme empatické a láskavé k sebe a ostatným, nás robí schopnými úžasných vecí a dúfam, že toto posolstvo budem môcť prostredníctvom klipu a pesničky Pretty Girls zdieľať so všetkými dievčatami a ženami,“ povedala speváčka.

Videoklip sa natáčal na prekrásnom barokovom zámku Schloss Hof. „Sme veľmi poctené, že sme mohli nakrúcať na zámku Schloss Hof. Nielen kvôli krásnym priestorom, ale aj preto, že to bolo letné sídlo Márie Terézie a vnímame ju ako žiarivý príklad mocnej a spoločensky aktívnej ženy tej doby, kedy to bolo zriedkavé. Vďaka ženám, ako je ona, sa vzdelanie stalo dôležitou súčasťou našej spoločnosti.“ Dodala Celeste.

Angažovanie týchto celebrít vyzdvihla aj Liga za duševné zdravie. Organizácia dlhodobo podporuje destigmatizáciu tém duševného zdravia v priestore médií, verejného a súkromného života. Otvorenie takejto diskusie pomocou známych osobností preto z ich pohľadu výrazne prispieva k zlepšeniu povedomia. „Z rôznych výskumov opakovane vyplýva, že duševné zdravie žien a dievčat dnes čelí mimoriadnemu tlaku zvonka. Tejto problematike sa venujeme aj v rôznych vzdelávacích a podporných projektoch, preto vítame možnosť sa pripojiť k dielu, ktoré pomôže tému posúvať ďalej a dávať jej ľudský a umelecký rozmer,“ uvádza Liga za duševné zdravie vo svojom oficiálnom vyhlásení.