Záhadné zmiznutie motorkárov z miesta nehody? Polícia hľadá muža a ženu, po ktorých prišlo neznáme auto (foto)

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Dopravná nehoda motocykla s osobným autom sa stala v nedeľu 5. júna podvečer pred pol šiestou v Poltári na ulici 9. mája v križovatke s ulicou Podhorskou.Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, neznámy vodič motocykla Honda CBR 1000 RR, evidenčné číslo RS159AF, ktorý je dočasne vyradený z cestnej premávky, pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť za pred ním idúcim, a v tom čase doľava na ulicu Podhorskú odbočujúcim, osobným autom, následkom čoho došlo k stretu motocykla s vozidlom a následnému pádu motocykla na zem.Motorkár so spolujazdkyňou z miesta činu odišli na neznámom automobile vraj na ošetrenie do nemocnice.„Na mieste dopravnej nehody zastavilo vozidlo so zahraničným evidenčným číslom, do ktorého mali vodič motocykla, ako aj spolujazdkyňa nastúpiť s tým, že idú na ošetrenie do nemocnice v Rimavskej Sobote, kde však neboli a na základe preverenia hliadkou nebolo potvrdené, že by takéto osoby boli na ošetrení ani v nemocnici v Lučenci, ani v nemocnici v Hnúšti," popisuje polícia s tým, že neznámy vodič z miesta udalosti odišiel, bez splnenia si povinností účastníka škodovej udalosti resp. dopravnej nehody.„Obraciame sa preto na občanov so žiadosťou o spoluprácu pri vyšetrovaní tejto dopravnej nehody a hľadáme prípadných svedkov, ktorí nám pomôžu nájsť motorkára, ako aj jeho spolujazdkyňu," dodáva polícia s tým, že svedkovia sa môžu ozvať na linku 158.