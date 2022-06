Je dôležité vyšetriť všetky zločiny páchané na Ukrajine, vyhlásila Kolíková

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS ) rokovala v pondelok 6. júna v Brne s českým ministrom spravodlivosti Pavlom Blažekom o situácii na Ukrajine.„Osobitne sme sa venovali Ukrajine. Vnímame vážne dôležitosť, aby sa vyšetrili všetky trestné činy, ktoré sa dnes páchajú na Ukrajine. Je to veľmi dôležité pre demokraciu v Európe. Vnímame vážne, že dôležité je mať dôkazy a riadne ich zozbierať," povedala na tlačovej konferencii Kolíková.Okrem ukrajinského konfliktu sa venovali obe strany aj blížiacemu sa českému predsedníctvu v EÚ. Mária Kolíková ubezpečila českého ministra spravodlivosti, že môže čakať plnú podporu zo Slovenska. „Blíži sa české predsedníctvo a bolo by veľmi vhodné, aby sme boli zladení so Slovenskou republikou v zásadných témach a postojoch. Pani ministerka mi prisľúbila podporu pri predsedníctve Českej republiky," povedal minister Blažek.Ministri taktiež rokovali o otázke právneho štátu v Európskej únii, predovšetkým o rokovaniach s Poľskom. Podľa oboch je potrebné nájsť spoločnú reč a navzájom sa chápať. „Mali sme konkrétnu debatu o tom, čo je právny štát a princípy právneho štátu sú rovnaké v rámci európskeho priestoru. S Poľskom je určite dobré viesť naďalej úzke rokovania, ako aj s Maďarskom," dodala Kolíková.