Zahrá Ivan Mládek na festivale Žákovic Open Metallicu?

Bratislava 9. júla (OTS) - Prispeje k nej aj legendárny Ivan Mládek a jeho kapela Banjo Band, ktorý do Trenčianskych Bohuslavíc prinesie overený repertoár a ostrieľaný situačný humor! A nebude chýbať megahit „Jožin z bažin“, ktorý sa zapáčil rockovej kapele Metallica natoľko, že ho zahrala na pražskom koncerte! Ak si k tomu pridáte dokonalú atmosféru najlepšieho malého festivalu na Slovensku, pohodlie ako v obývačke a krásnu prírodu - 18-ty ročník festivalu si nemôžete nechať ujsť. Vidíme sa v Bošáckej doline spolu s Janou Kirschner a kapelami HEX, Jelen či Para.Ak ste náhodou ešte na vlastnej koži nezažili festival Žákovic Open, máte toto leto opäť skvelú príležitosť. Žákovic nie je totiž obyčajný letný festival, ale zdroj dobrej nálady, krásnej prírody a jedinečnej atmosféry. Počas 17-tich doterajších ročníkov si ju prišli užiť Meky Žbirka, Pavol Hammel a Prúdy, Boban Markovič, David Koller, Tata Bojs, IMT Smile, Buty, Mig 21 či Čechomor. Tento rok od 20. do 21. júla do Trenčianskych Bohuslavíc zavíta aj legendárny Ivan Mládek a jeho Banjo Band.„Pokiaľ si dobre pamätám, hralo sa nám u vás skvelo, atmosféra bola príjemná a prostredie krásne. Na nepríjemnú atmosféru a škaredé prostredie by som si určite spomenul... Keď hráme pre publikum, ktoré nás ma rado a rozumie nášmu humoru, hrá sa nám dobre. Či už hráme pre sto alebo dvadsať tisíc ľudí. Ale naše viac menej kabaretné predstavenie je na komornejšom festivale určite pre divákov lepšie,“ vtipne komentujeSkladby Ivana Mládka zľudoveli a stali sa doslova legendárnymi. Dôkazom je aj to, že megahit „Jožin z bažin“ zahrala na pražskom koncerte svetoznáma Metallica. A čo môžu očakávať fanúšikovia na Žákovic Open?„Uvidíme aká bude nálada v hľadisku, či skôr na muziku alebo hovorené slovo. Ale určite nebudú v programu chýbať naše najznámejšie pesničky. Radi by sme mnohokrát zahrali niektoré menej známe veci, ktoré sú pre nás zmenou a ktoré sa nám dobre hrajú. Ale koncertujeme pre publikum a nie pre seba. Prednosť majú piesne, ktoré chcú počuť naši diváci. „Prachovské skály“, „Jez“, „Linda“, „Jožin z bažin“ a ďalšie. Tie neznáme si hráme v kluboch, kde sú naše pesničkové bloky dlhšie,“ hovoríIvan Mládek je autorom vyše 400 piesní. Vydal 25 radových albumov a okrem toho má spolu s kapelou Banjo Band na konte niekoľko výberových albumov. Ďalšie plány však neprezrádza.„Po sedemdesiatke si muzikanti už žiadne plány nerobia. Maximálne tak ako:“Dnes nezabudnem žiadny text”, “Dnes pri tom vysokom dlhom tóne neomdliem” alebo “Dnes sa na pódiu nepocikám,” smeje saNa koncert Ivana Mládka a Banjo Band na Žákovic Open sa teší aj usporiadateľ festivalu Tomáš „Yxo“ Dohňanský.„Ivan Mládek bol pre mňa hrdinom, už keď som bol dieťa. Priamo v Trenčianskych Bohuslaviciach sme na chalupe sledovali jeho televízne vystúpenia a ani vo sne by mi nenapadlo, že ho sem raz pozvem na náš festival. Je to pre mňa pán umelec a veľmi sa teším po rokoch na stretnutie s ním, tešte sa aj vy. Uvidíte, čo ste ešte nevideli...“ s úsmevom hovorí18-te narodeniny festivalu Žákovic Open prídu osláviť Jana Kirschner, ktorej koncert na Žákovici bude jedno z jej mála letných hraní. O skvelú zábavu sa postarajú kapely HEX, Para, Jelen, Datasystem, Walter Schnitzelsson, Vec s kapelou, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fischface, Cpt. Slice a Feelme. K dokonalej zábave na festivale aj tento rok prispejú osvedčené atrakcie. Na festivale nebude chýbať stanová dedinka EXTRA, chillout zóna ani sobotňajší futbalový zápas medzi fanúšikmi a muzikantami. Tento rokVstupenky si môžete kúpiť v sieti www.predpredaj.sk Všetky informácie nájdete na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen