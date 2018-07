Oceňovaný knižný ilustrátor Svetozár Mydlo by mal 70 rokov

Ilustračný snímok. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 9. júla (TASR) - Maliar, grafik a ilustrátor s neopakovateľným výtvarným rukopisom Svetozár Mydlo by mal v utorok 10. júla 70 rokov.Knižné ilustrácie Svetozára Mydla plné farieb a vtipu sprevádzali detstvom niekoľko generácií. Skrášľovali obľúbené detské knihy Daniela Heviera či Kristy Bendovej. Celkovo ilustroval viac ako 500 kníh.Širokej verejnosti sú známe aj plagáty, bulletiny a zberateľsky vyhľadávané ročenky, ktoré Svetozár Mydlo vytvoril pre obľúbené Radošinské naivné divadlo (RND). Aj preto 24. júna 2018 otvorili v niekdajšej biskupskej obilnej sýpke na Piešťanskej ulici v Radošine výstavu s názvom Namydlený blesk, ktorá ponúka prierez celoživotnou tvorbou originálneho výtvarníka.Svetozár Mydlo sa narodil 10. júla 1948 v Ružomberku. Po štúdiách na bratislavskej Strednej škole umeleckého priemyslu a Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave pôsobil od roku 1975 ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Intenzívne spolupracoval aj s vydavateľstvami Slovenský spisovateľ, Smena a Buvik. Jeho tvorbu mnohí ľudia poznali aj zo stránok novín a časopisov. Mydlove kresby zdobili populárny detský časopis Slniečko, alebo aj poviedky v nedeľnej prílohe denníka Pravda. Bol tiež autorom výtvarných návrhov poštových známok so zberateľsky obľúbenou športovou témou.Mydlove ilustrácie, ale aj úprava písaného textu dotvárali knihy Daniela Heviera, Kristy Bendovej, Jozefa Pavloviča, Milana Rúfusa či Tomáša Janovica. Za svoje výtvarné práce dostal mnohé ocenenia. V roku 1996 ocenili originálneho výtvarníka Cenou Ľudovíta Fullu. Kniha Osmijanko Kristy Bendovej vďaka jeho ilustráciám získala v roku 1998 Cenu Bibiany a o dva roky neskôr aj zápis na Čestnú listinu IBBY. V roku 2004 bola titulom Najkrajšia detská kniha jesene vyznamenaná kniha Miroslava Válka Do Tramtárie s ilustráciami Svetozára Mydla. Cenou za celoživotný prínos výtvarnému humoru Mydla ocenili aj na legendárnom festivale Kremnické gagy v roku 2012. Pre festival humoru a satiry výtvarník vytvoril aj logo.Obľúbený ilustrátor Svetozár Mydlo, ktorého tvorba bola charakteristická vtipom, bujarou fantáziou a farebnosťou, zomrel 29. novembra 2014 v Bratislave vo veku 66 rokov.