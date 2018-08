Zahraničné automobilky sú proti pravidlám na podporu domácich výrobcov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Washington 21. augusta (TASR) - Zahraničné automobilky s výrobnými závodmi v USA nepodporujú nariadenie administratívy, ktoré stanovuje zvýšenie podielu áut vyrobených v Spojených štátoch na domácom trhu. Kľúčovým americkým zákonodarcom to povedala skupina zastupujúca zahraničné spoločnosti vrátane Toyoty, Volkswagenu a Hyundai Motor.V utorok sa majú vo Washingtone obnoviť rokovania medzi mexickým ministrom hospodárstva Ildefonsom Guajardom a americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom. Pokúsia sa vyriešiť zostávajúce bilaterálne otázky, aby sa Kanada, ktorá bola niekoľko týždňov vylúčená z diskusií, mohla vrátiť k rokovaciemu stolu.Výrobcovia automobilov deklarovali svoj postoj v liste zo 16. augusta kľúčovým členom Kongresu. Tento list by mohol zvýšiť odpor voči prepracovaniu Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) zo strany zákonodarcov z južných štátov USA, kde majú zahraniční výrobcovia svoje závody.Odborníci z automobilového priemyslu uviedli, že niektorí zahraniční výrobcovia s menšími závodmi v USA a menším počtom amerických zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja budú mať ťažkosti splniť prísnejšie požiadavky vyplývajúce z upravenej dohody NAFTA.Členovia skupiny zahraničných automobiliek, medzi ktorými sú aj Honda, Daimler, BMW, Nissan, Kia Motors, Subaru a Volvo, sa podieľajú takmer 50 % na výrobe vozidiel v USA.Medzitým však americká rada pre automobilovú politiku, ktorá zastupuje tri domáce automobilky z Detroitu, oznámila, že ju "povzbudilo smerovanie diskusií". Uviedol to šéf rady Matt Blunt.Spojené štáty a Mexiko rokujú o dvojstrannej dohode o autách, ktorá stanovuje zvýšenie podielu áut vyrobených v USA na tamojšom trhu na 70 % zo súčasných 62,5 %.Americký prezident Donald Trump, ktorý pred rokom začal opätovné rokovanie o zmluve NAFTA z roku 1994, povedal, že chce, aby prepracovaná dohoda priniesla pracovné miesta vo výrobe späť do Spojených štátov, najmä v oblasti automobilového priemyslu.